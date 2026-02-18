El artista Ricardo Florez, conocido como Conrad, presenta la muestra Artmi x Conrad, una propuesta que explora el traslado del graffiti y el muralismo urbano a la sala de exposición.

La exhibición se desarrolla en Corriente Alterna y propone mantener la lógica de trabajo propia de la calle: decisiones rápidas, intervención directa y apertura al error.

Desde la institución señalaron que la propuesta busca evidenciar el proceso detrás de la obra final. “Nos interesa que el público observe cómo se construye una pieza en tiempo real, entendiendo que el arte no es solo resultado, sino también decisión y proceso”, indicaron.

Un mural de gran formato y obras que dialogan con la memoria

La muestra reúne un mural de gran formato desarrollado bajo una dinámica cercana al freestyle, así como una serie de piezas en formatos medio y pequeño que permiten apreciar con mayor detalle el proceso creativo.

En todas las obras se mantiene un mismo principio: partir de una imagen mental previa que guía la composición, pero sin cerrar la posibilidad de cambio durante la ejecución.

Las figuras —de rasgos surrealistas— se vinculan con la memoria y la cultura popular. Entre las referencias presentes aparecen elementos asociados a la infancia del artista, como los G.I. Joe, integrados a una estética marcada por el color intenso y el trazo firme característico del graffiti.

Lenguajes urbanos en el espacio académico

Carla Bedoya, directora de Corriente Alterna, destacó la relevancia de incorporar lenguajes urbanos en el ámbito académico.

“El graffiti y el mural contemporáneo forman parte del panorama artístico actual. Integrarlos a la programación expositiva amplía el diálogo entre formación artística y prácticas contemporáneas”, señaló.

La exposición cuenta con la curaduría de Carlos García-Montero y la coordinación general de Lissett Robles.