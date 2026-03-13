Con el objetivo de unir esfuerzos en el trabajo de promover y difundir el arte y la cultura en todas las Instituciones Educativas de La Unión, la UGEL de este distrito y la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA) Piura firmaron un convenio interinstitucional.

Este importante convenio se desarrollará dentro del marco legal que establece el Estado Peruano y busca contribuir con el trabajo de la comprensión lectora, la escritura creativa, la realización de festivales del libro y la lectura, concursos literarios, conversatorios, edición de libros y otras actividades en beneficio de los estudiantes.

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COMPROMISO

En representación de la directora, participó la jefa de la área de gestión pedagógica y especialista responsable del Plan Lector de la UGEL La Unión, reafirmando el compromiso de la institución de seguir articulando esfuerzos con aliados estratégicos en beneficio de la comunidad educativa.

Ella, junto al escritor José Díaz Sánchez, presidente de la ANEA Piura, firmaron el convenio. También estuvieron presentes los escritores y maestros José Cosmer Sánchez, David Ramírez Pingo y Fernando Luján Cruz.