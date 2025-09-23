La Galería Casa Tambo (Jirón de la Unión 1066, Centro de Lima) presenta la muestra “Ausencia del color”, una exposición colectiva que reúne a 14 artistas contemporáneos en torno a un desafío visual: crear desde la acromía, donde el blanco y el negro dejan de ser ausencia para convertirse en territorios de revelación estética.

Bajo la curaduría de Belinda Tami, la propuesta plantea que la falta de color no significa vacío, sino la apertura a otro lenguaje artístico. A través del juego entre luz y sombra, las obras construyen universos que revelan texturas, silencios y contrastes emocionales.

Artistas participantes

Los creadores convocados ofrecen miradas diversas que transitan entre lo íntimo y lo contundente:

Alejandra Cisneros Luna

Soledad Cisneros

Ana Masías

Claudia Caffarena

Daniel Defilippi

Franca Tagliabue

Gysel Fernandini

Jeannine Motte

Luis Castellanos

Luis Miguel Díaz Piccone

Melissa Larrañaga

Michelle Baechler

Raúl Pazos

Manuel Elguera

Una invitación a la contemplación

La muestra invita al espectador a ralentizar la mirada en tiempos dominados por lo inmediato. Al prescindir del artificio cromático, las piezas ganan en intensidad y obligan a descubrir lo esencial que se revela en lo invisible. Así, la aparente restricción se convierte en un prisma que multiplica significados y permanece como huella y contraste en la memoria.

Datos de la exposición