El Ballet Municipal de Lima, en coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, presentará una temporada especial con dos títulos emblemáticos del repertorio universal: “Raymonda” y “Carmen”, que se exhibirán del 17 de julio al 2 de agosto en el Teatro Principal Manuel A. Segura.

Las producciones reunirán a más de 40 artistas de la compañía y ofrecerán un contraste entre el virtuosismo clásico y la intensidad dramática de dos personajes femeninos que forman parte de la historia del ballet.

Una nueva versión de “Raymonda”

La temporada se iniciará con “Raymonda”, en una puesta en escena del maestro español Carlos Valcárcel, inspirada en la obra original de Marius Petipa y con música del compositor ruso Alexander Glazunov.

La propuesta reúne algunas de las variaciones más representativas del ballet clásico y supone un desafío técnico y artístico para los intérpretes.

La historia gira en torno a Raymonda, una joven noble comprometida con el caballero Jean de Brienne, quien parte a las Cruzadas. Durante su ausencia, deberá enfrentar las pretensiones de Abderam, un poderoso noble extranjero, hasta el retorno de su prometido.

“Carmen”, una historia de pasión y tragedia

La segunda parte del espectáculo estará dedicada a “Carmen”, con música de Georges Bizet y coreografía de Jean Grand-Maître.

La obra retrata a una mujer libre y seductora cuyo carácter indomable desencadena un desenlace trágico. La puesta en escena busca transmitir la intensidad, sensualidad y dramatismo asociados a la tradición española.

Carlos Valcárcel dirigirá los ensayos de la compañía

El maestro español Carlos Valcárcel, reconocido por su trayectoria en instituciones como la English National Ballet School de Londres y la School of Ballet Arizona, permanecerá cinco meses trabajando con la compañía.

Además de replantear la coreografía de “Raymonda”, estará a cargo de las clases y ensayos del elenco y participará en la preparación artística de “El lago de los cisnes”, cuya temporada se desarrollará entre septiembre y octubre.

Entradas desde S/ 20

La temporada contará con 11 funciones y está dirigida al público en general, con recomendación para mayores de 14 años.

Las entradas están disponibles desde S/ 20 a través de Teleticket y en la boletería del Teatro Principal Manuel A. Segura.

Con esta programación, el Ballet Municipal de Lima reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio coreográfico universal y acerca al público dos de las obras más representativas de la danza clásica.