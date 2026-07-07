El Teatro Municipal de Lima será escenario del debut en Sudamérica del barítono Stavros Mantis, artista formado en la Mascagni Academy de Livorno, quien participará en el concierto inaugural de la Temporada Ópera Italia 2026.

La gala, programada para el 18 de julio, estará dedicada a la obra del compositor italiano Giacomo Puccini y marcará el inicio de una nueva etapa de cooperación artística entre Italia y América Latina.

Primer resultado del proyecto Mascagni Academy – Sudamérica 2026

La presentación de Stavros Mantis representa el primer fruto del proyecto “Mascagni Academy – Sudamérica 2026”, impulsado por la Fundación Teatro de la Ciudad de Livorno “Carlo Goldoni”, el Mascagni Festival / Mascagni Academy y la Asociación Internacional de las Culturas Unidas (AICU).

La iniciativa forma parte de un programa de cooperación cultural que contempla intercambios académicos, producción de espectáculos, conciertos y proyectos de formación entre Europa, Asia y América Latina.

El acuerdo fue formalizado mediante un protocolo suscrito en Livorno el 22 de junio de 2026, en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en agosto de 2025 durante el Programa Ópera Italia.

Un debut con significado personal

Para Stavros Mantis, la presentación en Lima representa un momento especial tanto en el plano profesional como personal.

“Es para mí un gran honor formar parte de la Gala Lírica Puccini y representar al proyecto Mascagni Academy – Sudamérica 2026. Esta experiencia tiene un significado verdaderamente especial para mí, no solo desde el punto de vista artístico, sino también humano”, expresó el barítono.

El cantante destacó que será su primera visita al continente americano y señaló que siempre había deseado conocer el Perú por su riqueza cultural e histórica.

“Espero que este concierto sea un momento de emoción, encuentro y complicidad, y me hace muy feliz poder contribuir, a través de la música, a fortalecer el vínculo cultural entre Italia y el Perú”, agregó.

Cooperación cultural entre Italia y Sudamérica

El director artístico del Programa Ópera Italia, Lorenzo Tazzieri, afirmó que el convenio permitirá desarrollar proyectos académicos conjuntos, coproducciones y nuevas oportunidades para jóvenes intérpretes.

Por su parte, el director artístico del Mascagni Festival, Marco Voleri, señaló que el debut de Stavros Mantis refleja la misión de la academia de formar artistas capaces de proyectarse en escenarios internacionales.

La iniciativa también recibió el patrocinio institucional de la Región de Toscana, que destacó el valor del proyecto como una herramienta de diplomacia cultural y fortalecimiento de los vínculos entre Europa y América Latina.

La ópera como puente entre dos continentes

Con este concierto, Lima se convertirá en uno de los primeros escenarios latinoamericanos en recibir a artistas formados dentro del proyecto Mascagni Academy – Sudamérica 2026, consolidando al Programa Ópera Italia como una plataforma de intercambio artístico y formación internacional.

La gala dedicada a Puccini abrirá oficialmente la Temporada Ópera Italia 2026 y reunirá a intérpretes comprometidos con la difusión del repertorio lírico italiano.