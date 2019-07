Bartola: “Tengo todavía mucho por entregar”

Síguenos en Facebook

Bartola siente los nervios y la ansiedad de la primera vez al contar los días que faltan para debutar este 1 de agosto en el Gran Teatro Nacional con “Lo que no sabes de mi vida”. “Es un sueño que he esperado desde hace mucho tiempo, un escenario inmenso, majestuoso. Imagínate, donde cantan todas las grandes, y uno siempre quiere estar a la altura. Estoy preparada, tengo 49 años de carrera, que la he ido forjando poco a poco; aún puedo cantar bien, desarrollarme sobre un escenario, tengo todavía mucho por entregar”.

Qué importante es seguir soñando, apostando por crecer. La vida sería aburrida si uno creyera que ya lo hizo todo...

Estoy convencida de que así cumpla 80, 90, hasta el último día de mi vida y mi carrera voy a pensar que todavía tengo que escalar un poquito más. Aparte de todo esto, la música criolla es mi pasión. He podido sobrellevar las diferentes tristezas y ausencias en mi vida gracias a la música. Creo que tengo tanto que agradecerle a Dios y a la vida que me dieron el don de ser cantante.

Tu carrera en la música es tu esposo, el amante, el amigo, todo...

Después de mi familia y mi padre, claro que sí. La vida no me dio la posibilidad de ser madre, me hubiera encantado, pero yo digo siempre que Dios es perfecto, él sabe lo que hace, no pido más de lo que me puede dar. Le agradezco lo que me ha otorgado en su justa medida y, sobre todo, el don de la música, que ha llenado cualquier vacío que he podido llenar cantando. Cuando he sentido que estoy en el suelo, la música ha hecho que yo pueda levantarme y crecer un poquito más.

En estos momentos, ¿cuál es tu mayor miedo, lo que te provoca ansiedad, lo que más temes?

Como dice Fermín Torres en su valse “Cristal Herido”, “es triste envejecer, pero es más triste cuando la fe y la ilusión se mueren, ningún recuerdo del pasado existe, por eso, que del tiempo que he vivido más que el sepulcro abierto que me espera, tengo temor terrible del olvido”.

El olvido, triste realidad que han vivido muchas de nuestras viejas glorias de la música criolla...

Cómo me gustaría que aquí en el Perú se trate como en otros países a sus glorias, sus ídolos, esos íconos del arte y de la música que nos han marcado pauta. Como los protegen, los quieren, los cuidan y hasta el Gobierno los mantiene. El Perú es un país maravilloso, pero veo mucha gente desagradecida.

¿Bartola qué hace para que ese olvido y carencia económica no le toque?

Tengo una casita en un lugar simpático en Barranco que si me sucediera algo, o nadie quisiera tenerme o hacerse cargo de mí, allí tengo un patrimonio con el cual puedo vivir con tranquilidad. Sé que no va a suceder, porque nosotros, mi familia entera, cuidamos a los mayores, como a mi papá de 91 años.

¿Tu historia se verá reflejada en el espectáculo que presentarás en el Gran Teatro Nacional?

El gran director de teatro Carlos Tolentino ha sido el depositario de toda mi historia, que apreciarán en una puesta en escena maravillosa. Conocerán mi vida desde la más temprana edad, cuando escuchaba a mi madre cantar y era una inspiración de lucha, de trabajo. Mi madre ha significado en mi vida todo y lo sigue siendo.

¿Veremos la escena del famoso cucharonazo que te dio en las piernas por haberte escapado a los 15 años a un concurso de canto?

Claro que sí, hay escenas teatralizadas y me verán actuando un poco. Van a ver la parte bonita de mi vida, y es que realmente experiencias malas no he tenido. En mi casa han existido carencias, pero no vivimos pobreza; mi madre siempre decía que los pobres eran aquellos que habían perdido la gracia de Dios, y nosotros nunca la perdimos.

¿Has puesto límites a tu carrera? ¿Eres de las que quiere “morir en el escenario”?

No me pongo plazos sobre hasta cuándo seguiré cantando. Pienso que mientras lo haga decorosamente y no ofenda al público con mi presencia seguiré sobre los escenarios. Quiero que la gente tenga un buen recuerdo de mí y cantaré hasta cuando se pueda, y yo lo sabré. Como decía mi mamá, “y si no se puede, no se puede pues, hijita”.

Perfil

Esther Dávila

“Bartola” cantante

Su nombre artístico se lo debe a Augusto Polo Campos. Actualmente conduce en TV Perú el programa Una y mil voces, junto al cantante Marco Romero.