El Británico Cultural anunció una nueva temporada de conciertos gratuitos que se desarrollará en distintos auditorios de Lima desde el 11 de junio. La programación incluirá homenajes a icónicas figuras de la música británica, espectáculos de tradición afroperuana y presentaciones especiales de su coro.

Entre las propuestas destaca Top Ten – British Singers, un espectáculo musical que recorrerá algunos de los mayores éxitos de artistas y bandas emblemáticas del Reino Unido como Adele, The Cure, Queen y The Clash.

El show estará a cargo de los artistas Walter Álvarez y Ana Lia Saettone.

Homenaje al pop británico

Las funciones de Top Ten – British Singers se realizarán en las siguientes fechas:

11 de junio – Auditorio Camacho – 7:30 p.m.

18 de junio – Auditorio Surco – 7:30 p.m.

25 de junio – Auditorio San Miguel – 7:30 p.m.

Un recorrido por la música afroperuana

La programación también incluye Ambiente Criollo, un espectáculo dedicado a la riqueza cultural afroperuana, sus tradiciones y expresiones musicales.

Las presentaciones serán:

11 de junio – Auditorio Los Jardines (San Martín de Porres) – 7:30 p.m.

18 de junio – Auditorio Santa Anita – 7:30 p.m.

25 de junio – Auditorio San Juan de Lurigancho – 7:30 p.m.

Coro del Británico interpretará clásicos del cine

Otra de las actividades destacadas será la presentación del Coro del BRITÁNICO, que ofrecerá un repertorio inspirado en reconocidas bandas sonoras cinematográficas.

📅 16 de junio

📍 Auditorio Surco

🕢 7:30 p.m.

Ingreso libre

Todas las actividades están dirigidas al público en general y contarán con ingreso gratuito hasta completar aforo.