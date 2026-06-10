El público podrá disfrutar de espectáculos gratuitos en distintos distritos de Lima con homenajes a artistas británicos, música afroperuana y bandas sonoras de películas.
El público podrá disfrutar de espectáculos gratuitos en distintos distritos de Lima con homenajes a artistas británicos, música afroperuana y bandas sonoras de películas.

El Británico Cultural anunció una nueva temporada de conciertos gratuitos que se desarrollará en distintos auditorios de Lima desde el 11 de junio. La programación incluirá homenajes a icónicas figuras de la música británica, espectáculos de tradición afroperuana y presentaciones especiales de su coro.

Entre las propuestas destaca Top Ten – British Singers, un espectáculo musical que recorrerá algunos de los mayores éxitos de artistas y bandas emblemáticas del Reino Unido como Adele, The Cure, Queen y The Clash.

El show estará a cargo de los artistas Walter Álvarez y Ana Lia Saettone.

Homenaje al pop británico

Las funciones de Top Ten – British Singers se realizarán en las siguientes fechas:

  • 11 de junio – Auditorio Camacho – 7:30 p.m.
  • 18 de junio – Auditorio Surco – 7:30 p.m.
  • 25 de junio – Auditorio San Miguel – 7:30 p.m.

Un recorrido por la música afroperuana

La programación también incluye Ambiente Criollo, un espectáculo dedicado a la riqueza cultural afroperuana, sus tradiciones y expresiones musicales.

Las presentaciones serán:

  • 11 de junio – Auditorio Los Jardines (San Martín de Porres) – 7:30 p.m.
  • 18 de junio – Auditorio Santa Anita – 7:30 p.m.
  • 25 de junio – Auditorio San Juan de Lurigancho – 7:30 p.m.

Coro del Británico interpretará clásicos del cine

Otra de las actividades destacadas será la presentación del Coro del BRITÁNICO, que ofrecerá un repertorio inspirado en reconocidas bandas sonoras cinematográficas.

📅 16 de junio

📍 Auditorio Surco

🕢 7:30 p.m.

Ingreso libre

Todas las actividades están dirigidas al público en general y contarán con ingreso gratuito hasta completar aforo.

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