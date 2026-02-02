El BRITÁNICO Cultural anunció la duodécima edición del CINI – Festival Internacional de Cine para Niños, que se realizará del 4 al 8 de febrero con una variada programación de películas, cortometrajes, talleres y actividades especiales, todas de ingreso gratuito.

El evento está dirigido a públicos desde los 6 años y propone acercar el séptimo arte a las nuevas generaciones como una herramienta para estimular la imaginación, el pensamiento crítico y la diversidad cultural.

Más de 20 películas de distintos países

En esta edición, el CINI – Festival Internacional de Cine para Niños exhibirá más de 20 títulos procedentes de Reino Unido, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú.

Cada jornada contará con un full day de proyecciones en un auditorio distinto del BRITÁNICO, con historias que abordan temas como la inclusión, la diversidad, la amistad, la familia, la superación de miedos y la conexión con la naturaleza.

Jurado infantil y formación de nuevos espectadores

Como parte de su enfoque formativo, el festival contará nuevamente con un jurado infantil, integrado por niños que fueron preparados previamente en talleres, quienes elegirán al ganador de la competencia de cortometrajes.

“Con el CINI queremos desarrollar el gusto por el cine y formar espectadores críticos desde pequeños”, señaló Claudio Cordero, director artístico del festival.

Cine británico y clásicos ochenteros

La programación incluye una sección especial de cine británico, con 18 cortometrajes protagonizados por Winnie the Pooh y sus amigos.

Además, se proyectarán clásicos de los años ochenta que han marcado a generaciones, como Los Goonies, La historia sin fin y Cortocircuito, combinando aventura, fantasía y ciencia ficción.

Talleres y webinar para niños y familias

El CINI 2026 también ofrecerá talleres gratuitos para niños entre 8 y 12 años, enfocados en la creatividad artística, como modelado en plastilina de personajes de Winnie the Pooh y la creación de tarjetas diorama inspiradas en Harry Potter.

Las actividades se desarrollarán en las sedes de Miraflores, Surco, San Miguel, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, previa inscripción.

Asimismo, se realizará el webinar “Cineastas peruanos en el CINI”, con la participación de realizadores nacionales que compartirán su experiencia creando cine para públicos infantiles.

Programación y sedes

El festival se desarrollará en distintas sedes del BRITÁNICO: