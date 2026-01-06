El BRITÁNICO anunció la realización de “Entre Narices & Zapatos”, una semana dedicada al clown, el mimo y el payaso, que se llevará a cabo del 10 al 17 de enero en el auditorio de BRITÁNICO Miraflores, con ingreso libre para el público.

La programación incluye cinco espectáculos escénicos y una proyección especial de cine, pensados para distintas edades, con propuestas que combinan humor, ternura, memoria colectiva y lenguaje corporal.

Teatro, cine y humor sin palabras

Entre las actividades destaca la proyección al aire libre de The Circus, una de las películas más reconocidas del cine mudo, protagonizada por Charles Chaplin, donde su icónico personaje Charlot se ve envuelto accidentalmente en un circo.

Asimismo, las obras teatrales exploran desde relatos inspirados en tradiciones peruanas hasta propuestas contemporáneas dirigidas al público adulto, todas con el lenguaje del clown como eje central.

Programación completa de “Entre Narices & Zapatos”

Sábado 10 de enero

¿Y dónde está el rey mago?

Historia (des)adaptada sobre dos Reyes Magos que emprenden una travesía por distintas regiones del Perú.

Hora: 5:00 p.m.

Lunes 12 de enero

Invierno

Obra sin palabras que mezcla humor absurdo, ternura y tragedia.

Hora: 7:30 p.m. | Público: desde los 16 años

Miércoles 14 de enero

The Circus (1928)

Cine mudo al aire libre con música y comedia clásica.

Hora: 7:30 p.m.

Jueves 15 de enero

Fiasco

Espectáculo dirigido al público adulto que aborda el fracaso desde la comedia.

Hora: 7:30 p.m. | Público: desde los 16 años

Sábado 17 de enero

El circo de Sandía y Sony

Comedia física y acrobática para toda la familia.

Hora: 11:30 a.m.

Inesperado

Encuentro entre dos desconocidas que revela miedos y despedidas pendientes.

Hora: 7:30 p.m.

📍 Lugar: BRITÁNICO Miraflores (todas las funciones)

Datos clave