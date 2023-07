La constancia por la vocación al periodismo y el gusto por la literatura, entre poesías y obras de ficción, ha logrado que el periodista Bryan Paredes Anticona dé vida a su ópera prima “Infancias”, bajo el sello independiente Dendro Editorial. El libro se presentará este 15 de julio en la librería Ricardo Palma de Miraflores, a las 6:30 p.m.

“Infancias” es un texto de ficción que entre sus páginas conducirá al lector por temas complejos de la realidad peruana y una reflexión intencional sobre ese primer momento en el que nos damos cuenta de que existe un cambio rotundo en nuestras vidas. Y aunque el nombre del libro evoca una sensación de textos para jóvenes lectores, está enfocado a aquellos adultos dispuestos a sumergirse en una lectura sencilla, pero llena de emociones.

El título está “relacionado con el significado que le da la Real Academia Española, que es el primer estado de una cosa después de su nacimiento o fundación”, detalla el autor de “Infancias” a Correo.

Disponible en Librerías: El Virrey de Miraflores, Ciudad Librera, Escena Libre, El Virrey del Centro de Lima, y pronto en muchas más a nivel nacional.

¿Qué nos dice el título de tu primer libro?

La idea del libro es encontrar ese primer momento en el que la vida de los personajes cambia para siempre. Es ver cómo se forma una persona violenta o cómo se forma la relación de un padre con su hijo o el momento en el que un policía ve un muerto por primera vez. Hay un antes y un después en lo que haces y ese es el primer momento que muestran mis cuentos.

¿Qué temas tocan en tus cuentos?

Es un libro para adultos porque aborda temáticas complejas, como la muerte, la violencia y la corrupción. No es un libro amable, como dice Luis Fernando Cueto. No es un libro en donde todos los cuentos te la pasas de la manera más agradable. He buscado incomodar e inquietar.

En ese sentido, ¿qué quieres trasmitir?

Mi propuesta es generar una emoción en el lector, un sentimiento de inquietud e indignación, porque también exploro [en los cuentos] ese mundo masculino muy tóxico como dicen ahora, en donde más que palabras hay golpes y donde más que discusiones hay ataques.

Entonces, ¿tus cuentos son un llamado a la reflexión?

Sí, definitivamente es mi forma de reflexionar sobre la realidad que vivimos. Por ejemplo, sobre la impunidad de ciertos agresores o la corrupción de funcionarios que actúan sin miedo y con toda tranquilidad, pero lo peor es que la sociedad lo toma como algo normal.

Podríamos decirles cuentos realistas...

Creo que el libro es hasta cierto punto realista porque busca hablar de esos temas que a veces uno, por la lectura diaria de los medios o de la televisión y las redes sociales, de cierto modo, los toma sin tanta reflexión. [...] Es tremendo lo que se vive en el Perú, y si desde la literatura puedo hacerlo [reflexionar], para mí es un triunfo.

¿Alguno de los cuentos de “Infancias” fue difícil de escribir?

Me costó escribir “Entrevista a Paul Auster”, dedicado a mi padre. Nuestra relación fue muy difícil al comienzo por distintas circunstancias [...] y lo que yo cuento es lo que habría sucedido si mi padre hubiese sido otro tipo de persona. Exploro la relación de padre e hijo, con un hecho drástico.

Entonces, ¿están presentes tus experiencias personales?

Definitivamente, sí. Coincido mucho con los autores que dicen que toda literatura es autobiográfica, pero “Infancias” tiene tanto de muchas cosas reales que me han sucedido y he presenciado por el trabajo de periodista, por ejemplo, pero también hay ficción y allí está el truco.

¿Por qué deberíamos leer “Infancias”?

Bueno, creo que es una mirada arriesgada de la realidad. Va a dejar al lector con este testimonio de personas que han sido arrancadas de su universo de la infancia, al que siempre anhelamos como un lugar seguro, pero que lamentablemente no siempre lo es.

Perfil

Bryan paredes es periodista

Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado como cronista policial y cultural en distintos medios. Sus cuentos han aparecido en las antologías “Historias mínimas” y “Papel para aviones”.

13 cuentos se presentan en el libro “Infancias”.

108 páginas tiene la ópera prima del crítico literario.

1993 año de nacimiento del autor de 29 años.