“Un Canto a Chabuca 11”, el tradicional concierto y homenaje dedicado a la recordada compositora peruana Chabuca Granda, quien falleciera en 1983, a los 62 años de edad, en esta oportunidad estará dedicado al Hijo Ilustre de Catacaos, César Zapata Espinoza.

Esta cita de la más grande cultora del genio creador, María Isabel Granda y Larco, más conocida como “Chabuca Granda” y autora del famoso vals “La flor de la canela”, se llevará a cabo el 16 de octubre, en Lima.

Cabe señalar que César Zapata fue un destacado difusor de nuestra marinera norteña, que dejó en alto a la región y recibió los Laureles de Oro, máxima distinción que coloca en el Olimpo Mundial a quienes compiten con el baile de la marinera.

Catacaos, su tierra natal le otorgó la medalla y escudo de la ciudad, falleció en forma repentina en la ciudad de Lima..

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ESPECTÁCULO

“Un Canto a Chabuca 11” es organizado por el artista Ricky Chicken, quien destacó el homenaje que le rendirán al campeón de campeones de los años 2000, 2003 y 2012 con el baile de la marinera.

Para este evento cultural han sido invitados los artistas Ricardo Esparza, Doris del Solar (Dodó) y Fátima Ferrero Pujazón.

Cabe resaltar que la obra musical de Chabuca Granda fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y el gobierno peruano le dio el título póstumo “Orden El Sol del Perú“.

Se recordó que también hay versión de Chabuca Rock, pues la artista peruana Ruby Palomino, estrenó un disco especial con 11 temas reinterpretando el legado de la compositora bajo este género.