La obra Cariño Malo, primera creación de la productora Ministerio de la Belleza, escrita y dirigida por Alejandro Clavier, se estrenará el 3 de julio como parte de la programación de La Plaza Trasnoche, la nueva franja de creación escénica de Teatro La Plaza dedicada a propuestas contemporáneas.

La puesta en escena combina radioteatro en vivo, melodrama queer y música criolla peruana en una experiencia que reúne humor, sensualidad, violencia y reflexión sobre la identidad y las masculinidades.

La producción ha sido reconocida por el Concurso de Dramaturgia 2024 del Teatro Británico y recibió apoyo de Iberescena mediante sus ayudas a la producción internacional. Además, ha sido invitada a participar en festivales internacionales como la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, en Galicia (España), y el Mirada Festival Iberoamericano de Artes Cênicas de Santos (Brasil).

Una mirada sobre el melodrama y las masculinidades

En escena participan Sebastián Stimman, Diego Salinas y Alejandro Clavier. La historia se desarrolla en un estudio de radioteatro donde los límites entre ficción y realidad se diluyen.

El protagonista, Silvio, tiene 40 años y vive bajo el control de su madre. Decidido a transformar su vida, abandona el hogar familiar y consigue trabajo como actor en una radionovela. Lo que comienza como una búsqueda de libertad sexual se convierte en una travesía marcada por el deseo, la culpa, la violencia y los secretos familiares.

La propuesta plantea una aproximación queer distinta a los estereotipos tradicionales. En lugar de invertir los roles de género, lleva las masculinidades a una representación exagerada y performática mediante elementos visuales como grandes bigotes y vestuarios sobredimensionados, evidenciando el carácter construido del género.

Radioteatro en vivo y música criolla reinterpretada

Inspirada en los estudios de radioteatro de la década de 1960, la obra crea en vivo todos sus efectos sonoros. Pasos, golpes, besos, ambientes y demás sonidos son ejecutados frente al público, que presencia simultáneamente la construcción de la ficción y el relato que esta desarrolla.

La puesta también reflexiona sobre el tránsito histórico de la radionovela a la telenovela, utilizando ese cambio como una metáfora sobre aquello que las sociedades intentan ocultar y que finalmente termina haciéndose visible.

A ello se suma una banda sonora integrada por siete canciones clásicas de la música criolla peruana, reinterpretadas desde una perspectiva queer. Estas composiciones funcionan como comentarios emocionales y narrativos que acompañan la historia de Silvio y amplían la reflexión sobre identidad, deseo y libertad.

Temporada y entradas

La temporada se desarrollará del 3 al 29 de julio dentro de la programación de La Plaza Trasnoche.

Las funciones se realizarán los viernes y sábados a las 10:30 p.m. en Teatro La Plaza. Las entradas están disponibles a través de Joinnus y en la boletería del teatro.