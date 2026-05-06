El periodista peruano Carlos Arango Guerrero presentó “Varemont: la casa que colecciona almas”, su primera novela de ficción, una propuesta de romance paranormal ambientada en el distrito limeño de Barranco y publicada de forma gratuita en la web de Librolandia Perú y la plataforma Wattpad.

La historia sigue a Oliver y Sofian, una pareja que adquiere una antigua casa convencida de haber encontrado el lugar ideal para comenzar una nueva vida. Sin embargo, la propiedad —llamada Varemont— guarda un ciclo oscuro que se repite desde 1871 cada 25 años.

“Varemont tiene como protagonista a Oliver y Sofian, dos chicos que compran una casa en Barranco. Les parece perfecta por el precio, por la ubicación, pero lo que no saben es que esa casa los estaba esperando ya desde 1871”, explicó Arango durante la entrevista a este medio.

Una historia inspirada en el terror paranormal y la reencarnación

El autor contó que la idea original de la novela nació cuando tenía entre 12 y 13 años, inspirado por series televisivas de temática paranormal y por fenómenos literarios juveniles como “Harry Potter” y “Crepúsculo”.

“Lo que me motivó fue que esta historia la tenía hace muchos años. La idea lo tengo planeado desde los 13”, señaló.

Arango indicó que, con el paso del tiempo, comenzó a investigar conceptos vinculados a la reencarnación y a construir un sistema propio para la novela.

“Hay muchos sistemas de reencarnación que llaman la atención y yo he creado el mío propio cada 25 años”, afirmó.

La trama combina elementos de romance paranormal, suspenso y terror psicológico. Según el escritor, el eje central de la obra es el amor y las consecuencias de las promesas incumplidas.

“Es una novela de romance paranormal, un poco oscura con elementos de terror psicológico”, sostuvo.

Barranco como escenario principal

El escritor explicó que eligió Lima y específicamente Barranco como escenario para generar cercanía con los lectores peruanos.

“Quería que el lector se sienta motivado a que sea un libro que habla de su ciudad”, comentó.

Aunque la casa principal de la historia se ubica en una zona ficticia llamada Miralta, Arango señaló que tomó inspiración de las antig uas casonas barranquinas para construir la atmósfera de Varemont.

“En Barranco hay muchas casas un poco antiguas y que tienen un poco la descripción de Varemont”, indicó.

Una novela pensada para nuevos lectores

El autor también explicó que diseñó la novela con una narrativa ágil y accesible para personas que buscan iniciarse en la lectura.

“Varemont está pensado para que sea la primera lectura de muchas personas, para aquellos que quieren iniciar en la lectura”, afirmó.

Arango precisó que optó por un formato de bolsillo y por una estructura narrativa directa, evitando descripciones extensas o complejas.

Actualmente, “Varemont: la casa que colecciona almas” cuenta con once capítulos disponibles gratuitamente en plataformas digitales.

La novela puede leerse en: