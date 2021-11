La fatalidad es el destino de algunos de sus personajes en “El libro de las almas grises” (Gambirazio Ediciones 202 pp.). Esa es la apuesta de l escritor Carlos Baudouin y Paz , quien abraza con la misma intensidad las ciencias de la salud como la pluma de una manera tan perfecta como desgarradora , cuando se trata de escribir h istorias en las que los protagonistas nos hace n reflexionar sobre muchos aspectos de la existencia humana. " Escribir es exorcizar, pero también sirve como vehículo perfecto para mostrar”, nos dice Baudouin y Paz.

¿Cómo llegas al oficio de la literatura?

Fue algo curioso, en el año 2018 me lesioné la muñeca derecha por la gran carga laboral en mi profesión y sentí un gran vacío y es en ese momento que decidí escribir. Era algo que tenía pendiente, en la mente, pero no sabía cómo materializarlo. Así comencé con mi primer libro que fue sobre un viaje que realicé a los Estados Unidos como estudiante de intercambio.

¿En el género de novela?

Sí, fue una historia que relata las vivencias de seis amigos de diferentes nacionalidades que se conocen en una montaña inhóspita y pasan un sinfín de aventuras. Para mí esta entrega literaria fue muy importante, pues fue mi primera novela y me quedé con las ganas de seguir escribiendo. Amigos me preguntaban: ¿cuándo sale otra novela? y así fueron fluyendo nuevos libros, ¨y este año vio la luz “El libro de las almas grises”.

¿Siempre fue concebido como un conjunto de relatos “El libro de las almas grises”?

Inicialmente iba a ser una sola novela titulada “Lengua de suegra”, pero tenía otras ideas que me daban vueltas y decidí unirlas todas. Este cuento en especial trata de una señora que tiene un hijo al que no lo deja desarrollarse haciéndole la vida imposible. Es una señora muy afectiva; y lo cuida tanto que hasta resulta cómico… así fueron derivando otras historias que al final les fui dando tal forma que hoy este libro tiene cinco historias.

Hay quienes aseguran que escribir un cuento es mucho más difícil que una novela...

Es cierto, definitivamente, en mi primer libro, que fue una novela, pude explayarme, darle más detalle, más color. En los cuentos cortos tienes que sintetizar y eso es lo hace retador. Pero algo que he percibido también es que a los lectores les gusta mucho que las historias sean cortas. Aposté por ello y la respuesta que recibió es que se les hace mucho más rico que se den varias historias interviniendo unas entre otras.

“El libro de las almas grises” nos presenta personajes que tienen sus propios demonios, vulnerables, atormentados.

Justamente lo titulé así es porque en la mayoría de los casos los sentimientos que van a plasmar los personajes reposan en la tragedia o la fatalidad. Incluso cuando ellos piensan que triunfan sobre su destino aparece la fatalidad que los persigue. Eso lo vemos en la lucha interna del cuento El hipocondríaco, con sus adicciones, pensamientos y acciones enmarcadas en una rutina enfermiza, compulsiva que hace que no pueda desarrollarse con normalidad.

Definitivamente los personajes más ricos a nivel literario son los que no son felices...

Claro que sí y justamente los lectores me decían ¿por qué la fatalidad? y eso justamente era lo que quería mostrar, Es más rico hacer una historia que no trate exactamente de una belleza. A mí me gusta que el lector por un momento se esté riendo y después se pregunte por qué este personaje es así, busco provocar emociones en el lector.

La odontología exige mucho de tu tiempo, ¿en qué momento escribes?

Tratando de robarle tiempo al tiempo. En mi caso apenas bosquejo una historia debo plasmarla en el momento.

¿Qué les dirías a todos los que no se atreven a escribir buscando pretextos?

Que lo intenten. Nadie nace siendo escritor, hay que lanzarse. Es pulir el talento practicando y dejándolo reposar unos días. Después al leerlo, uno mismo se va a sorprende de esas cosas que escribe.

Carlos Baudouin y Paz

Escritor y odontólogo. Estudió en la universidad Inca Garcilaso de la Vega, posteriormente realizó una maestría en Gerencia de Servicios de salud en la U. San Martín de Porres. Estudia un doctorado de Administración en Salud.