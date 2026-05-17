Carlos Carlín y Gianella Neyra protagonizarán “Flores en las nubes”, una nueva comedia dramática que llegará al Teatro NOS de San Isidro desde el próximo 4 de junio.

La obra, escrita por Italo Cordano y codirigida junto a Bruno Ascenzo, presentará una historia íntima sobre el amor, las segundas oportunidades y las conversaciones pendientes dentro de una relación de pareja.

Una historia sobre vínculos y emociones no resueltas

La puesta en escena sigue la historia de Ulises y Lucía, una pareja que está a punto de cumplir 30 años de matrimonio.

Lo que inicialmente parecía una celebración terminará convirtiéndose en un recorrido emocional por los momentos que marcaron su relación, incluyendo heridas no resueltas, sueños postergados y silencios acumulados durante años.

Con una mezcla de humor y emotividad, la obra busca conectar con experiencias cotidianas que muchas parejas podrán reconocer.

Carlos Carlín reflexiona sobre las relaciones actuales

Sobre el mensaje de la obra, Carlos Carlín señaló que las relaciones actuales requieren más diálogo y complicidad.

“Tal vez hoy falta conversar más, no apurarse y ser amigos primero”, comentó el actor.

Además, destacó que la amistad, la conversación y la risa son elementos fundamentales para sostener vínculos duraderos.

Carlín interpreta a Ulises, un personaje que, según explicó, representa a personas acostumbradas a guardar sus emociones.

“Ulises es un personaje que aguanta y ha aguantado toda la vida por amor”, afirmó.

Obra tendrá temporada limitada en Lima

“Flores en las nubes” contará únicamente con 20 funciones en el Teatro NOS.

La temporada irá del 4 de junio al 5 de julio con funciones de jueves a domingo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus y existe un descuento especial para clientes Scotiabank.