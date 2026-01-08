El escritor peruano Carlos Esquivel Roca publica su más reciente novela El bar de las almas perdidas, un relato marcado por giros narrativos, viajes y encuentros en escenarios donde el peligro y la revelación parecen latir de manera constante.

La obra, editada por Maquinaciones Narrativa, está narrada en primera persona y sigue a un protagonista que, empujado por una crisis personal y el augurio de un brujo, se lanza a un recorrido incierto que terminará transformándolo.

Un bar como centro del relato

Según el escritor Marco García Falcón, el bar que da título a la novela es mucho más que un escenario. “Es un punto de convergencia donde se reúnen personajes complejos y singulares, cargados de pasado. Allí, el protagonista escucha historias ajenas que iluminan —y a veces oscurecen— la suya propia”, señala.

El espacio funciona como un lugar simbólico donde confluyen memorias, confesiones y experiencias límite, reforzando el tono introspectivo y vibrante del texto.

Dos historias en una sola voz

Para el investigador y escritor Elton Honores, la novela articula dos relatos paralelos:

La historia de un peruano migrante marginal en Italia .

. La del mismo personaje como aspirante a escritor, envuelto en la mística del “escritor maldito”.

Dividida en 34 capítulos, El bar de las almas perdidas puede leerse como una novela de aprendizaje, donde la escritura aparece como una necesidad intuitiva, casi visceral, más cercana a una experiencia sagrada que a una ambición racional.

Presentación en Miraflores

El libro será presentado el jueves 22 de enero, a las 7:00 p.m., en la La Cuina de Bonilla (calle Manuel Bonilla 124, Miraflores).

La actividad contará con los comentarios del escritor Leonardo Caparrós y del editor José Donayre.

Un autor de múltiples trayectorias

Nacido en Lima en 1981, Carlos Esquivel Roca estudió Historia del Arte y Pintura en la Southern Oregon University. Tras viajar como mochilero por los Andes y la Amazonía, se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego se estableció en Roma, donde trabajó en el rubro gastronómico y abrió su propio restobar.

De regreso al Perú, combinó su actividad empresarial con estudios en Periodismo Audiovisual y Dirección Técnica de Fútbol, desarrollando además una carrera como periodista deportivo independiente. Actualmente es comentarista en TRIVU TV y conductor de programas sobre geopolítica y cultura en plataformas digitales.