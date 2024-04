Con un recetario bajo el brazo entrevisté a Carmen, descubriendo una serie de recetas que deberían ser difundidas por su alto contenido nutricional, una de las pasiones de esta multifacética educadora.

¿Cuál fue el primer amor, periodismo o educación?

Primero educación porque mis padres fueron maestros. Y mi padre fue mi primer profesor y era muy exigente, desde entonces siempre obtuve buenas notas en ortografía. Y, en casa siempre leíamos revistas, historietas y libros de acuerdo a nuestra edad. Posteriormente en Educación Superior tuve un gran maestro, Juan Luis Cáceres Monroy, que nos daba la tarea permanente de leer libros de literatura universal y nacional. Nos impulsó a desarrollar periodismo tanto radial como escrito.

Nos preparaba para sacar al aire el programa mensualPensamiento y Cultura, donde dábamos a conocer el resumen del libro que habíamos leído, normas gramaticales y breves biografías de autores. También editábamos una vez al año la revistaLetras Jóvenesdonde publicábamos poemas de nuestra creación, análisis gramaticales y de literatura; a partir de entonces me comprometí con el periodismo. Y seguí la carrera de periodismo y desempeñé mi labor tanto en radial como escrita, hasta la fecha.

¿Cuáles han sido sus referentes en la escritura?

Recibí el gran ejemplo de mi hermano mayor, José Luis, quien toda su vida se dedicó a leer y escribir. Empezó a publicar sus libros desde que era estudiante y yo aprovechaba de leer los libros que tenía. Tampoco olvido a Abraham Valdelomar, quien me dejó una profunda huella, especialmente cuando expresa: “Y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar”, etc.

¿Cuál considera es la importancia de conocer nuestros productos oriundos y sus recetas?

Debido a mi experiencia docente constaté que una de las razones del bajo rendimiento escolar es la pésima alimentación; desde entonces conocemos los elevados índices de anemia y desnutrición que se inician en los meses de gestación debido a la elevada pobreza de las madres en el medio rural y en las áreas periféricas de las ciudades. Nuestros alimentos andinos contienen todos los nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos que constituyen las mejores alternativas potenciales para la alimentación humana y que el organismo necesita para vivir sanamente y prevenir enfermedades.

Nuestro organismo funciona en base a los productos que consumimos, y estos deben contener todos los nutrientes esenciales y en cantidades adecuadas, porque la salud y el desarrollo físico y mental tienen relación directa con la cantidad, calidad y frecuencia de los alimentos que se consumen. Hace una gran falta impartir educación, capacitación y extensión de conocimientos sobre la calidad nutricional de nuestros productos andinos, y sobre todo, incentivar a la población a fin de reorientar sus hábitos de consumo con alimentos de calidad nutritiva. Finalmente, poner en práctica la “Ley de alimentación saludable” que hasta ahora termina siendo un verdadero saludo a la bandera.

¿Habrá segunda parte de su recetario?

Tengo casi concluido el II tomo, en base a recetas con tubérculos andinos, cereales andinizados, pescados de agua dulce, carne de conejo, cuy y alpaca. Al igual que en el primer tomo, enseño nuevas maneras de preparar cada producto, por ello ofrezco una aventura culinaria y vuelco mi experiencia y dedicación de muchos años, porque considero que mi tarea no terminará nunca hasta lograr el mejoramiento de la calidad de vida a través de una adecuada y verdadera alimentación.