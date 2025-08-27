La ópera “Carmen” de Georges Bizet, una de las piezas más emblemáticas del repertorio lírico universal, regresa al escenario del Teatro Municipal de Lima como parte de las celebraciones globales por los 150 años de su estreno en la Opéra-Comique de París. La Municipalidad de Lima, en alianza con la Embajada de Francia, organiza esta producción internacional que se presentará los días 29 y 31 de agosto y 2 de septiembre.

El elenco reúne a figuras de la lírica mundial como la mezzosoprano española Silvia Tro Santafé, el tenor argentino Marcelo Puente, la soprano croata Darija Augustan y el barítono italiano Vittorio Prato, quienes estarán acompañados por la Orquesta y el Coro del Teatro Municipal de Lima.

La dirección musical estará a cargo de la maestra francesa Nathalie Marin, con una reconocida trayectoria en América Latina y Europa, mientras que la puesta en escena será dirigida por el peruano Jean Pierre Gamarra. La propuesta escénica incluye escenografía y vestuario diseñados por el belga Lorenzo Albani, en una fusión de tradición y modernidad.

El Teatro Municipal, con su histórica arquitectura neoclásica y acústica privilegiada, se convierte en el marco ideal para esta temporada que busca acercar la ópera a nuevos públicos. Para ello, se han dispuesto entradas a precios accesibles y descuentos especiales.

Las funciones de “Carmen” prometen ser una experiencia única que combina pasión, libertad y destino, ofreciendo al público limeño la oportunidad de vivir en primera fila una joya inmortal de la ópera mundial.

Entradas disponibles en Ticketmaster con 30% de descuento hasta el 31 de agosto.