La Casa de la Literatura Peruana, adscrita al Ministerio de Educación, presentó oficialmente la colección “Populibros CASLIT”, una iniciativa que entregará 235,000 ejemplares a 672 instituciones educativas públicas del Perú, beneficiando en una primera etapa a más de 400,000 estudiantes de nivel secundaria.

El lanzamiento se realizó el domingo 3 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima, con la participación de autoridades, escritores, estudiantes y público en general. Entre los asistentes destacaron la viceministra de Gestión Pedagógica, María Esther Cuadros; el director de la Casa de la Literatura, Gary Marroquín; el poeta y docente Óscar Limache, y la mediadora de lectura Erika Aguirre.

La colección incluye obras de Ricardo Palma, Clorinda Matto de Turner, Abraham Valdelomar, César Vallejo, Ciro Alegría, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. Según la institución, estos autores representan pilares de la tradición literaria nacional y sus textos han sido seleccionados tanto por su calidad como por su capacidad de dialogar con las realidades diversas del país.

Los colegios beneficiados, denominados “núcleos de lectura” por contar con bibliotecas escolares y personal bibliotecario, recibirán los libros a partir de septiembre. Además, se implementará una estrategia de mediación que incluirá capacitación a docentes y bibliotecarios, y actividades literarias para que los estudiantes participen activamente en el proceso lector.

“Leer es un acto de ciudadanía. Esta colección representa una apuesta por hacer de la lectura un acto transformador y una herramienta para valorar la diversidad y construir un futuro más justo y consciente”, afirmó la viceministra Cuadros.

Por su parte, Marroquín subrayó que “no basta con entregar libros, necesitamos que se lean, se compartan y se discutan, por eso la mediación será clave para que la experiencia lectora sea significativa”.

Con “Populibros CASLIT”, la Casa de la Literatura consolida su compromiso con el acceso equitativo a la lectura de calidad, como derecho y como base para una educación crítica e inclusiva.