La Casa de la Literatura Peruana presentará el jueves 9 de octubre la exposición Vanguardias del sur. Idea, arte y polémica desde los Andes, una muestra que conmemora el centenario del grupo Orkopata y explora los movimientos de vanguardia surgidos en Puno, Arequipa y Cusco entre 1920 y 1940. La inauguración se realizará a las 7:00 p.m. en la Sala de Exposición 2 (Jr. Áncash 207, Centro Histórico de Lima). El ingreso será libre.

La propuesta rescata cómo las vanguardias andinas dialogaron con las corrientes artísticas europeas y adaptaron sus postulados al contexto local, forjando una modernidad enraizada en el territorio, la lengua y las prácticas ancestrales. Se exhibirán primeras ediciones de autores como Carlos Oquendo de Amat, Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, Alberto Hidalgo, César Atahualpa Rodríguez, entre otros, además de revistas como Boletín Titikaka, Kuntur, Kosko y Waraka, y fotografías de Martín Chambi.

La inauguración contará con cantos aymaras a cargo de Mario Waranqamaki, las palabras del director de la Casa de la Literatura, Gary Marroquín, y la presentación del trabajo de investigación de los curadores Yaneth Sucasaca y Rodrigo Vera, junto con la artista invitada Nereida Apaza y el investigador Mauro Mamani. La velada cerrará con una presentación de sikuris.

La muestra se organiza en dos secciones: “Intensas zonas de futuro”, dedicada al diálogo crítico con la modernidad y las desigualdades sociales, y “Escuela ayllu”, que recupera proyectos educativos comunitarios y de reivindicación de saberes indígenas. También se incluye una instalación de Nereida Apaza con carpetas y pizarras intervenidas con xilografías.

La exposición podrá visitarse hasta mayo del 2026, de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. El ingreso es gratuito.