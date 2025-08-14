Con el lema “200 palabras bastan para crear un universo”, la Casa de la Literatura Peruana anunció la convocatoria al 9.º Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento, dirigida a peruanos y residentes en el país mayores de 18 años. La inscripción estará abierta del 1 de agosto al 19 de septiembre de 2025.

El concurso busca fomentar la creación literaria en el género del microrrelato, revalorar a las bibliotecas como espacios de encuentro y promover el acceso a nuevas voces narrativas. Cada participante podrá enviar un solo texto inédito de máximo 200 palabras (sin contar el título), inspirado en bibliotecas, libros o lecturas, reales o imaginarias.

Entre los requisitos, no podrán participar los ganadores de ediciones anteriores, trabajadores de la Casa de la Literatura ni miembros del Comité de Evaluación. Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la página oficial de la institución.

Los relatos serán evaluados por una comisión de escritores, investigadores y promotores de la microficción, quienes tomarán en cuenta la calidad literaria, originalidad, coherencia temática y corrección de la escritura. El ganador, junto a las menciones honrosas y finalistas, será publicado en una edición digital gratuita.

La ceremonia de premiación se realizará el 25 de octubre de 2025. Más información y consultas pueden realizarse al correo bibliotecacaslit@minedu.gob.pe