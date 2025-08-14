El certamen invita a crear relatos de hasta 200 palabras inspirados en bibliotecas, libros y lecturas. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de septiembre.
Con el lema “200 palabras bastan para crear un universo”, la Casa de la Literatura Peruana anunció la convocatoria al 9.º Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento, dirigida a peruanos y residentes en el país mayores de 18 años. La inscripción estará abierta del 1 de agosto al 19 de septiembre de 2025.

El concurso busca fomentar la creación literaria en el género del microrrelato, revalorar a las bibliotecas como espacios de encuentro y promover el acceso a nuevas voces narrativas. Cada participante podrá enviar un solo texto inédito de máximo 200 palabras (sin contar el título), inspirado en bibliotecas, libros o lecturas, reales o imaginarias.

Entre los requisitos, no podrán participar los ganadores de ediciones anteriores, trabajadores de la Casa de la Literatura ni miembros del Comité de Evaluación. Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la página oficial de la institución.

Los relatos serán evaluados por una comisión de escritores, investigadores y promotores de la microficción, quienes tomarán en cuenta la calidad literaria, originalidad, coherencia temática y corrección de la escritura. El ganador, junto a las menciones honrosas y finalistas, será publicado en una edición digital gratuita.

La ceremonia de premiación se realizará el 25 de octubre de 2025. Más información y consultas pueden realizarse al correo

