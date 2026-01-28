La exposición colectiva “Vida en color” reúne el trabajo de ocho artistas contemporáneos que investigan el color más allá de su dimensión estética, entendiéndolo como energía vital, memoria y lenguaje. La muestra se inaugura este 28 de enero en Casa Tambo, ubicada en el Centro Histórico de Lima.

Bajo la curaduría de Belinda Tami, el proyecto propone un recorrido donde el color actúa como dispositivo sensible y discursivo, capaz de activar emociones, asociaciones subjetivas y reflexión crítica en el espectador.

Un diálogo cromático entre disciplinas

“Vida en color” presenta obras de Gonzalo Fernández, Manolo Rodríguez, Oscar Alarcón, Claudia Caffarena, Héctor Acevedo, David Fernández, Alberto Montoro y Jorge Arce.

Desde distintas disciplinas y lenguajes, los artistas construyen un diálogo cromático que oscila entre lo sensorial y lo simbólico. En sus piezas, el color funciona como puente entre lo individual y lo colectivo, entre lo tangible y lo imaginado, ofreciendo una lectura ampliada del mundo contemporáneo.

Pintura, escultura y exploración matérico-sensorial

La muestra integra pintura, escultura, fotografía y exploraciones matéricas como espacios de investigación artística. Cada obra revela modos distintos de habitar la vida, el cuerpo, la memoria y el presente, consolidando al color como lenguaje común y, a la vez, como firma singular de cada creador.

En este entramado plural, observar se convierte en un gesto participativo: el público es invitado a sentir, percibir y reconsiderar cómo el arte transforma nuestra relación con el entorno.

Una invitación a detenerse y percibir

“Vida en color” no solo se mira: se experimenta. La exposición celebra la diversidad creativa y el poder del arte para intervenir en nuestra manera de estar en el mundo, recordándonos que el color no solo da forma a la imagen, sino también a la experiencia de estar vivos.

Datos clave