El clásico cuento de hadas llega por primera vez a los escenarios peruanos con “Cenicienta, El Musical”, una producción de gran formato que se presentará desde el 2 hasta el 24 de mayo en el histórico Teatro Manuel Segura, en el centro de Lima.

La puesta en escena promete ofrecer una experiencia teatral inspirada en los estándares de Broadway, con una combinación de escenografías monumentales, efectos especiales y coreografías diseñadas para públicos de todas las edades.

Producción de gran formato con elenco peruano

El espectáculo contará con un elenco integrado por reconocidas figuras del teatro musical y la televisión peruana, entre ellas Adriana Campos Salazar, Ítalo Maldonado, Tati Alcántara, Sandra Muente, Alicia Mercado, Bertha Bohórquez, Joaquín Escobar y Rik Núñez, acompañados por un ensamble de bailarines y cantantes profesionales.

La producción está a cargo de ARTÍSTICA, compañía responsable de montajes teatrales como Shrek, el musical, Legalmente Rubia y Charlie y la fábrica de chocolate, que han sido presentados en escenarios de Latinoamérica.

Según los organizadores, la propuesta combina romance, humor y emoción, manteniendo el mensaje central del clásico cuento: creer en los sueños y perseverar frente a las adversidades.

Un espectáculo pensado para toda la familia

La producción destaca por sus vestuarios de alta costura, escenografías de gran escala y una banda sonora que busca recrear el ambiente mágico característico de esta historia universal.

Más que una obra teatral tradicional, los organizadores definen el espectáculo como un evento escénico de gran formato que busca atraer tanto a niños como a adultos, consolidándose como una opción de entretenimiento familiar durante el mes de mayo.

Fechas, horarios y venta de entradas

La temporada se desarrollará durante tres semanas consecutivas en el Teatro Manuel Segura, uno de los escenarios más emblemáticos de Lima.

Funciones programadas:

Viernes: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Sábados y domingos: 4:00 p. m. y 7:00 p. m.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket, donde el público puede adquirir sus boletos para las diferentes fechas programadas.