El Centro Cultural El Olivar presenta la exposición Materia y paisaje en diálogo, una muestra que reúne obras de los artistas Belinda Tami, Claudia Caffarena y Luis Miguel Díaz Piccone.

La exposición forma parte de las actividades conmemorativas por los 95 años de creación de la Municipalidad de San Isidro, y estará abierta al público desde el 14 de abril hasta el 27 de mayo, con ingreso libre.

Una reflexión artística sobre la naturaleza y la materia

En un contexto contemporáneo que invita a repensar la relación entre el ser humano y su entorno natural, la muestra propone una reflexión sobre la materia como portadora de memoria, energía y conocimiento.

A través del uso del color, el metal, la cerámica y el pigmento, las obras presentan una aproximación artística en la que los materiales dejan de ser simples soportes para convertirse en mediadores entre la naturaleza y el territorio urbano.

La curaduría estuvo a cargo de Eleine Rodríguez Castañeda, quien planteó un diálogo entre las obras y el entorno natural del Olivar, considerado uno de los paisajes históricos más emblemáticos de Lima.

Propuestas artísticas desde la pintura y la escultura

La artista Belinda Tami explora el color como una energía viva que evoca procesos naturales y atmósferas en constante transformación. Su obra se vincula con corrientes del expresionismo abstracto y con búsquedas contemporáneas en torno al lenguaje pictórico.

Por su parte, Claudia Caffarena introduce un diálogo entre metal y cerámica que sugiere procesos de transformación entre lo industrial y lo orgánico, mientras que Luis Miguel Díaz Piccone desarrolla composiciones donde el pigmento adquiere una dimensión cercana a la sedimentación geológica.

Estas propuestas visuales buscan generar una experiencia sensorial que invite al espectador a reflexionar sobre la memoria del paisaje y su relación con la ciudad.

Exposición se integra al entorno histórico del Olivar

La muestra adquiere un significado especial al desarrollarse en el entorno del Bosque El Olivar, uno de los espacios patrimoniales más representativos del distrito de San Isidro.

La iniciativa se alinea con las celebraciones por el aniversario distrital, reforzando el vínculo entre arte, naturaleza y memoria urbana.

El público podrá visitar la exposición de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Centro Cultural El Olivar.