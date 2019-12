Christabelle Roca-Rey: “Los memes le han quitado protagonismo a las caricaturas”

Tres años después de publicar "La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975)", la historiadora e investigadora peruana Christabelle Roca-Rey nos presenta su libro "La caída visual de Fernando Belaunde Terry y Francisco Morales Bermúdez (1968-1980)", en el que analiza el impacto de las caricaturas sobre estos expresidentes publicadas en algunos medios escritos.

¿Qué concluyó usted en este reciente estudio?

Hay una caricatura, que fue publicada una semana antes del golpe de Velasco, que me impactó mucho. Él aparece apoyado en un árbol mirando a Belaunde pelearse con otros políticos y preguntándose entro o no entro. Es decir, una semana antes, Velasco, el nombre del perpetrador de un golpe de Estado, ya aparecía en una caricatura y esa información no sale en ningún medio escrito. Eso me llevó a pensar que la caricatura es capaz de transmitir mensajes que a veces los periodistas no pueden por cuestiones legales.

¿Qué diferencias ha encontrado entre las caricaturas de aquella época y las de hoy?

Que antes los caricaturistas eran más políticamente incorrectos. Ahora hay una corriente de lo políticamente correcto. Actualmente están las redes sociales y este es un beneficio para los dibujantes porque ya no son dependientes de los medios de prensa porque pueden comunicarse directamente con el público. Y me parece que los memes han entrado en competencia con las caricaturas porque también tienen como objetivo la burla. Le han quitado un poco de protagonismo.

¿Por qué son importantes las caricaturas?

Porque, cuando uno revisa la visualidad, se da cuenta de que hay una cantidad de mensajes claves, importantes, que no siempre aparecen en los textos escritos y que permiten complementar un poco la historia del Perú.

¿Piensa que la caricatura sigue siendo cuestionadora?

Hay dos tipos de caricaturistas: los que se consideran dibujantes y no políticos, reciben órdenes y dibujan lo que se les pide; y los que se consideran periodistas y quieren tener la libertad de poder transmitir su opinión política. Hoy es muy difícil que un caricaturista encuentre un diario que acepte darle esa libertad. Por lo general, los diarios que la dan concuerdan con las ideas políticas de los caricaturistas.

¿Por qué analizaste afiches sobre Velasco en tu libro anterior?

Ocurre que en su época hubo un enaltecimiento del líder. Él aparece como un presidente popular. Se crean dos organismos en ese periodo: la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Entonces, aparecen todos estos afiches que apoyan al gobierno y que presentan a Velasco como un padre de la Nación, un guía, un líder. Y las pocas caricaturas que aparecen no son satíricas, carecen de humor. Y la caricatura por definición tiene que ser satírica, crítica. Al final, fue una propaganda que no funcionó porque cuando Morales Bermúdez lo derroca no ocurre una movilización a su favor. Fue un golpe que pasó desapercibido.

¿Hubo más libertad para los caricaturistas en la época de Morales Bermúdez?

De alguna manera sí, de alguna manera no. Muchas revistas fueron clausuradas: X, Amauta, Marca, menos Monos y Monadas. Creo que no la cerró porque le permitía presentar a su gobierno como uno a favor de la libertad de expresión. Eso lo dio a conocer a la prensa extranjera. Lo que no contaba era que en ese momento estaban poniendo bombas en la casa de los caricaturistas.

Perfil

Christabelle Roca-Rey

Historiadora. Investigadora es doctora en Historia por la Universidad King’s College London y especialista en la relación entre visualidad y política en el Perú. Su último libro ha sido editado por el IEP y la Biblioteca Nacional del Perú.

