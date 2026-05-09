Altos mandos de las Fuerzas Armadas en situación militar de retiro expresó su preocupación por el desarrollo del actual proceso electoral y cuestionó la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al considerar que aún no se han esclarecido las denuncias sobre presuntas irregularidades registradas durante los comicios del pasado 12 de abril.

A través de un pronunciamiento público firmado por generales, vicealmirantes y tenientes generales en retiro, los exjefes militares señalaron que, a 25 días de las denuncias formuladas por diversos sectores ciudadanos, las acciones adoptadas por el máximo organismo electoral “no han producido resultados concretos” ni han logrado restablecer la confianza pública en el proceso.

En el documento, los firmantes sostienen que existen cuestionamientos sobre presuntas irregularidades administrativas, logísticas y procedimentales durante la jornada electoral y el conteo de votos. Asimismo, indicaron que esta situación ha generado polarización política y dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales.

Los ex altos mandos también advirtieron que no se debe concluir el proceso electoral únicamente por cumplir el cronograma establecido, sin antes esclarecer de manera objetiva las denuncias presentadas.

“No se debe concluir el proceso electoral sólo por cumplir un cronograma, sin antes esclarecer de manera objetiva y verificable la magnitud de las irregularidades denunciadas”, se lee en el pronunciamiento.

Además, señalaron que la actuación del JNE genera dudas sobre el cumplimiento de su mandato constitucional y demandaron la evaluación de “medidas extraordinarias” previstas en el ordenamiento constitucional para garantizar la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular.

“Mientras persistan dudas razonables, los resultados carecerán de la legitimidad política necesaria ante amplios sectores ciudadanos. La actuación del JNE genera dudas sobre el estricto cumplimiento de su mandato constitucional, especialmente en relación con el artículo 31 de la Constitución, que declara nulo y punible cualquier acto que limite el ejercicio de los derechos políticos”, se señala en el documento.