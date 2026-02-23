El Ciclo Comedia 2026 se realizará del 3 al 26 de abril en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jesús María.
La programación incluye cuatro espectáculos y ocho funciones que combinan clown, improvisación y stand-up, con artistas de la escena local.
Las entradas se encuentran en preventa a través de Joinnus, con stock limitado.
Programación y artistas invitados
En esta edición participarán Armando Machuca, Job Mansilla, Christian Ysla, Carol Hernández, Anaí Padilla, Tomás Carreño, Merly Morello, Fernando Castro, Dusan Fung y Bea Heredia.
Cada propuesta explora distintos lenguajes escénicos, desde el humor físico hasta la improvisación testimonial.
“Un intento valiente de representar 30 obras en 1 hora”
Seis intérpretes asumen el reto de montar treinta obras en una hora, en un formato donde el público elige el orden de las piezas.
Elenco: Fernando Castro, Dusan Fung, Bea Heredia, Merly Morello, Armando Machuca y Anaí Padilla.
Funciones: 3, 4 y 5 de abril.
Duración: 90 minutos.
Público: Mayores de 14 años.
“Estos pantalones no son mis pantalones”
Unipersonal de clown creado por Sue Morrison y Tomás Carreño. La obra presenta a un músico que, antes de su concierto, enfrenta situaciones que lo conducen a revelar aspectos íntimos a través del humor físico.
Intérprete: Tomás Carreño.
Función: 11 de abril.
Duración: 60 minutos.
Público: Mayores de 12 años.
“Duende Tierno”
Espectáculo de stand-up de Job Mansilla basado en anécdotas personales y experiencias cotidianas.
Funciones: 18 y 19 de abril.
Duración: 80 minutos.
Público: Mayores de 14 años.
“Diario Amar”
Propuesta de improvisación testimonial dirigida por Carol Hernández. En escena, Hernández y Christian Ysla integran vivencias personales con aportes del público.
Funciones: 25 y 26 de abril.
Duración: 80 minutos.
Público: Mayores de 12 años.
Precios de entradas
- 🎟 Preventa: S/45 (stock limitado).
- General: S/55.
- Adulto mayor: S/35.
- Estudiantes y comunidad UP: S/25.
- Estudiantes UP y Consorcio: S/15.
- Posgrado y egresados UP: S/35.
- CONADIS y persona en silla de ruedas: S/25.