Risas, ironía y creatividad llegan al Teatro de la Universidad del Pacífico con el estreno del Ciclo Comedia, una programación especial que reunirá a reconocidos exponentes del humor contemporáneo hasta el 29 de noviembre.

El ciclo contará con seis presentaciones que explorarán distintos estilos y formatos de comedia, desde el stand up hasta la improvisación teatral, pasando por unipersonales, clown, proyecciones y espectáculos familiares.

Entre los artistas participantes destacan Mateo Garrido Lecca, Grillo, Alex Mori, André Espinoza, Marco Flozu, Renato Fernández y Ketó Impro, quienes ofrecerán propuestas únicas para todos los gustos y edades.

Las funciones se realizarán en el Teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María), con entradas disponibles en Joinnus y boletería del teatro una hora antes de cada función.

Programación del Ciclo Comedia:

NADA – Grillo. Unipersonal de stand up que, con humor ácido e ironía, retrata el vacío de la era digital y la obsesión por la viralidad.📅 Sábado 18 de octubre – 8:30 p. m. 🎟️ Entradas

DESCUBRIENDO HISTORIAS – Alex Mori y André Espinoza. Un espectáculo familiar que invita al público a crear historias en tiempo real junto a los actores.📅 Domingo 19 de octubre – 7:00 p. m. 🎟️ Entradas

¿JUEGAS? EL OTRO SOY YO – Marco Flozu. Un viaje introspectivo que combina clown y teatro físico para reflexionar sobre la soledad y el autodescubrimiento.📅 Viernes 24 de octubre – 8:30 p. m. 🎟️ Entradas

UNA VA A AGARRAR – Renato Fernández. Proyección del primer especial de comedia peruano grabado con calidad cinematográfica, con humor ácido y honesto.📅 Sábado 25 de octubre – 8:30 p. m. 🎟️ Ingreso libre

IMPROS MÍNIMAS – Ketó Impro. Seis improvisadores transforman historias del público en relatos únicos llenos de humor, emoción y sorpresa.📅 Domingo 26 de octubre – 7:00 p. m. 🎟️ Entradas

NARANJAL – Mateo Garrido Lecca. Tercer especial de stand up del comediante, quien comparte experiencias personales con humor y autocrítica.📅 Viernes 28 y sábado 29 de noviembre – 8:30 p. m.🎟️ Entradas

El Ciclo Comedia busca celebrar la diversidad del humor en la escena limeña, ofreciendo al público un espacio donde la risa se convierte en reflexión y encuentro.