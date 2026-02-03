Durante el mes de febrero, la Alianza Francesa de Lima presenta el ciclo “Cine en sedes: Un verano para crecer”, una propuesta de cine gratuito que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a descubrir historias de aventura, amistad y crecimiento personal a través del cine francés.

La iniciativa se desarrollará del 6 al 27 de febrero, con funciones de ingreso libre en las sedes de La Molina, Jesús María y Los Olivos.

Un verano como tiempo de descubrimiento

El ciclo propone un recorrido cinematográfico donde el verano se convierte en un espacio de descubrimiento, encuentros inesperados y emociones compartidas. La selección reúne relatos de viajes, vínculos familiares, diversidad cultural e identidad, pensados para públicos familiares y amantes del cine europeo e independiente.

Programación por sedes

Jesús María: Cine Club

En la sede de Jesús María se proyectarán títulos como:

, una historia sobre la amistad entre una niña y un cachorro de lobo. Azur y Asmar , un viaje visual que celebra la tolerancia y el diálogo entre culturas.

La Molina: Cine Café

La programación incluye:

, adaptación de un clásico literario sobre la curiosidad infantil. Sus hijos después de ellos, un drama generacional ambientado en la Francia contemporánea.

Los Olivos: Cine Pop Corn

En esta sede se presentarán:

.

. Misterio.Todas las funciones serán en versión original en francés con subtítulos en castellano.

Acceso gratuito y encuentro intergeneracional

“Un verano para crecer” se consolida como una propuesta cultural que fomenta el encuentro entre generaciones, el disfrute del cine en comunidad y el acceso gratuito a historias que inspiran y acompañan los procesos de crecimiento personal.

La programación completa y los horarios están disponibles en la web oficial de la Alianza Francesa de Lima.