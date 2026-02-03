Durante el mes de febrero, la Alianza Francesa de Lima presenta el ciclo “Cine en sedes: Un verano para crecer”, una propuesta de cine gratuito que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a descubrir historias de aventura, amistad y crecimiento personal a través del cine francés.
La iniciativa se desarrollará del 6 al 27 de febrero, con funciones de ingreso libre en las sedes de La Molina, Jesús María y Los Olivos.
Un verano como tiempo de descubrimiento
El ciclo propone un recorrido cinematográfico donde el verano se convierte en un espacio de descubrimiento, encuentros inesperados y emociones compartidas. La selección reúne relatos de viajes, vínculos familiares, diversidad cultural e identidad, pensados para públicos familiares y amantes del cine europeo e independiente.
Programación por sedes
Jesús María: Cine Club
En la sede de Jesús María se proyectarán títulos como:
- Misterio, una historia sobre la amistad entre una niña y un cachorro de lobo.
- Azur y Asmar, un viaje visual que celebra la tolerancia y el diálogo entre culturas.
- ¡Al abordaje!, una comedia sobre la juventud y el azar.
La Molina: Cine Café
La programación incluye:
- Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, una comedia de aventuras cargada de humor.
- Las desventuras de Sophie, adaptación de un clásico literario sobre la curiosidad infantil.
- Sus hijos después de ellos, un drama generacional ambientado en la Francia contemporánea.
Los Olivos: Cine Pop Corn
En esta sede se presentarán:
- Toni, en familia, una historia sobre adolescencia e identidad.
- Astérix y Obélix: Misión Cleopatra.
- Misterio.Todas las funciones serán en versión original en francés con subtítulos en castellano.
Acceso gratuito y encuentro intergeneracional
“Un verano para crecer” se consolida como una propuesta cultural que fomenta el encuentro entre generaciones, el disfrute del cine en comunidad y el acceso gratuito a historias que inspiran y acompañan los procesos de crecimiento personal.
La programación completa y los horarios están disponibles en la web oficial de la Alianza Francesa de Lima.