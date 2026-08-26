Hasta el sábado 29 de agosto, el Auditorio ICPNA Miraflores presenta “Cecil B. DeMille: American Master”, una retrospectiva dedicada a uno de los grandes pioneros de Hollywood. El ingreso es libre y las funciones comienzan a las 7 p. m., salvo la proyección del sábado 29, programada para las 6 p. m.

Durante más de cuatro décadas, Cecil B. DeMille (1881-1959) hizo de Hollywood uno de los grandes escenarios del cine mundial. Director, productor y una de las figuras con mayor control sobre su carrera, realizó 70 películas y participó en la producción y supervisión de muchos otros títulos.

Aunque suele ser recordado especialmente por sus grandes películas épicas, DeMille exploró distintos géneros, desde aventuras y dramas hasta comedias y westerns. Su historia con Hollywood comenzó en 1913, cuando llegó a California para filmar The Squaw Man. La película se estrenó en 1914 y fue un éxito que marcó el inicio de una extensa trayectoria.

Nueve películas para reencontrarse con DeMille

La retrospectiva permite recorrer distintas etapas de su filmografía. Uno de los principales atractivos será la proyección de las dos versiones de The Ten Commandments (Los diez mandamientos): la película muda de 1923 y la espectacular producción de 1956, que este año cumple 70 años de su estreno.

El público también podrá ver clásicos como The Sign of the Cross (1932), Cleopatra (1934) y Samson and Delilah (1949), además de las cintas de aventuras Reap the Wild Wind (1942) y Unconquered (1947).

A ellas se suma The Greatest Show on Earth (El espectáculo más grande del mundo), película que obtuvo el Óscar a Mejor Película en 1952.

La programación incluye, además, Sunset Boulevard (1950), dirigida por Billy Wilder, donde DeMille aparece interpretándose a sí mismo junto a Gloria Swanson, actriz a la que impulsó en los inicios de su carrera.

Entre las estrellas que desfilarán por la pantalla figuran John Wayne, Paulette Goddard, Gary Cooper, Claudette Colbert, Charlton Heston, Anne Baxter, Yul Brynner, Yvonne de Carlo, Fredric March, Hedy Lamarr, James Stewart y Victor Mature.

Un libro para descubrir al maestro

La propuesta del ICPNA no se queda en la pantalla. El viernes 28 de agosto se presentará Cecil B. DeMille: American Master, un libro compilatorio editado por Alberto Servat que reúne ensayos de los críticos y especialistas Isaac León Frías, Ricardo Bedoya, Carlos Torres Rotondo, Elsa Fernández Santos y Jaime Iglesias.

La presentación estará acompañada por la proyección de The Cheat (La marca del fuego, 1915), una película muda que contará con musicalización en vivo de Santiago Pillado-Matheu.

Con esta retrospectiva y la publicación del libro, el ICPNA invita a reencontrarse con la obra de un director cuya manera de entender el espectáculo ayudó a definir la imagen de Hollywood que el cine conserva hasta hoy.

Programación

Miércoles 26: Samson and Delilah (1949)

Jueves 27: Sunset Boulevard (1950), de Billy Wilder

Viernes 28: Presentación del libro + The Cheat (1915), con música en vivo

Sábado 29: The Ten Commandments (1956)

Lugar: Auditorio ICPNA Miraflores

Ingreso: Libre

Horario: 7 p. m., excepto el sábado 29, a las 6 p. m.