Cinema Libertá inició oficialmente sus actividades en el país como una escuela de cine gratuita, orientada a jóvenes interesados en el audiovisual que no cuentan con recursos para acceder a formación especializada.
El proyecto es impulsado por el cineasta Cristian García Zelada y cuenta con la participación de la actriz Liz Roggero como rostro visible del equipo. La propuesta elimina el pago de matrículas y mensualidades, apostando por una selección basada en la vocación y el compromiso de los postulantes.
Talleres con profesionales premiados internacionalmente
Como parte de su lanzamiento, Cinema Libertá ha organizado talleres y conversatorios con especialistas reconocidos en la industria audiovisual global. Entre los invitados figuran:
- Tim Good, ganador del premio Emmy por la edición de la serie The Last of Us.
- Julio Suárez, ganador del premio Goya por su trabajo en la película La Sociedad de la Nieve.
- Hasmi Ferguson, productora vinculada a proyectos de Marvel Studios.
El objetivo es que los participantes accedan a procesos reales de trabajo, directamente explicados por quienes hoy se desempeñan en producciones internacionales.
Alianzas y espacios de formación
La puesta en marcha del proyecto ha sido posible gracias al apoyo de aliados del sector audiovisual. Entre ellos destaca el espacio El Estudio, dirigido por Leonardo Torres Vilar y Diana Moscoso, que ha cedido sus instalaciones para el desarrollo de los talleres presenciales de dirección de actores.
Los cursos se organizan mediante un equipo de voluntarios encargados de la logística y las inscripciones, permitiendo una dinámica de aprendizaje colaborativa entre docentes y estudiantes.
“Queremos que el factor económico no sea un impedimento para contar historias en el cine”, señaló Cristian García Zelada al presentar la iniciativa.
Agenda Cinema Libertá – Enero 2026
Verdad Dramática – Taller de Dirección de Actores
- Ponente: Cristian García Zelada
- Formato: Presencial
- Fechas: 7, 8, 14 y 15 de enero
- Hora: 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
El Segundo Borrador – Conversatorio de Guion
- Ponente: Gonzalo Ladines
- Formato: Virtual
- Fecha: Sábado 10 de enero
- Hora: 11:00 a.m. – 12:30 p.m.
De Luces y Sombras – Taller de Dirección de Fotografía
- Ponente: Santiago Verán
- Formato: Presencial
- Fechas: Lunes 12 y martes 13 de enero
- Hora: 7:00 p.m. – 10:00 p.m.
El Último Guion – Conversatorio de Edición
- Ponente: Tim Good, ACE
- Formato: Virtual
- Fecha: Sábado 17 de enero
- Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
La Sociedad del Vestuario – Conversatorio de Vestuario
- Ponente: Julio Suárez
- Formato: Virtual
- Fecha: Sábado 24 de enero
- Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
El Encuadre Perfecto – Conversatorio de Dirección de Fotografía
- Ponente: Marco Fargnoli
- Formato: Virtual
- Fecha: Sábado 31 de enero
- Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.