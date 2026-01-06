Cinema Libertá inició oficialmente sus actividades en el país como una escuela de cine gratuita, orientada a jóvenes interesados en el audiovisual que no cuentan con recursos para acceder a formación especializada.

El proyecto es impulsado por el cineasta Cristian García Zelada y cuenta con la participación de la actriz Liz Roggero como rostro visible del equipo. La propuesta elimina el pago de matrículas y mensualidades, apostando por una selección basada en la vocación y el compromiso de los postulantes.

Talleres con profesionales premiados internacionalmente

Como parte de su lanzamiento, Cinema Libertá ha organizado talleres y conversatorios con especialistas reconocidos en la industria audiovisual global. Entre los invitados figuran:

Tim Good , ganador del premio Emmy por la edición de la serie The Last of Us .

, ganador del premio Emmy por la edición de la serie . Julio Suárez , ganador del premio Goya por su trabajo en la película La Sociedad de la Nieve .

, ganador del premio Goya por su trabajo en la película . Hasmi Ferguson, productora vinculada a proyectos de Marvel Studios.

El objetivo es que los participantes accedan a procesos reales de trabajo, directamente explicados por quienes hoy se desempeñan en producciones internacionales.

Alianzas y espacios de formación

La puesta en marcha del proyecto ha sido posible gracias al apoyo de aliados del sector audiovisual. Entre ellos destaca el espacio El Estudio, dirigido por Leonardo Torres Vilar y Diana Moscoso, que ha cedido sus instalaciones para el desarrollo de los talleres presenciales de dirección de actores.

Los cursos se organizan mediante un equipo de voluntarios encargados de la logística y las inscripciones, permitiendo una dinámica de aprendizaje colaborativa entre docentes y estudiantes.

“Queremos que el factor económico no sea un impedimento para contar historias en el cine”, señaló Cristian García Zelada al presentar la iniciativa.

Agenda Cinema Libertá – Enero 2026

Verdad Dramática – Taller de Dirección de Actores

Ponente: Cristian García Zelada

Formato: Presencial

Fechas: 7, 8, 14 y 15 de enero

Hora: 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

El Segundo Borrador – Conversatorio de Guion

Ponente: Gonzalo Ladines

Formato: Virtual

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 11:00 a.m. – 12:30 p.m.

De Luces y Sombras – Taller de Dirección de Fotografía

Ponente: Santiago Verán

Formato: Presencial

Fechas: Lunes 12 y martes 13 de enero

Hora: 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

El Último Guion – Conversatorio de Edición

Ponente: Tim Good, ACE

Formato: Virtual

Fecha: Sábado 17 de enero

Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.

La Sociedad del Vestuario – Conversatorio de Vestuario

Ponente: Julio Suárez

Formato: Virtual

Fecha: Sábado 24 de enero

Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.

El Encuadre Perfecto – Conversatorio de Dirección de Fotografía