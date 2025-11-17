La obra teatral “Cómo aman ellos”, basada en el libro homónimo de Rosa María Cifuentes, se presentará del 4 al 7 de diciembre en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, en San Borja. La puesta en escena contará con la dirección y dramaturgia de Bruno Odar.

El montaje reúne a los actores José Luis Ruiz, Miguel Álvarez, Cristian Rivero, Kirei Klein, Roxana Cavero, Shirley Maldonado, Alejandra Mur y Alessandro Cifuentes.

Del libro al escenario: cinco casos adaptados

La obra toma como punto de partida cinco de los 17 casos del libro, que ha sido ampliamente leído en América Latina. Estos relatos permiten explorar distintas formas de comportamiento afectivo masculino, según la clasificación planteada en la obra original.

Entre los arquetipos abordados figuran: hombres que buscan salvar su relación, aquellos que no pueden mantener fidelidad, quienes evitan el compromiso emocional, varones que actúan movidos por resentimientos del pasado y quienes creen en el amor único y estable.

Una propuesta orientada al diálogo sobre dinámicas afectivas

La narrativa, desarrollada en colaboración con la autora del libro, presenta situaciones que buscan generar reflexión sobre las dinámicas de pareja y los patrones emocionales que influyen en las relaciones.

Según el equipo creativo, la propuesta enfatiza el reconocimiento de conductas constructivas y destructivas que suelen aparecer en vínculos afectivos.

Funciones y detalles de la puesta en escena

El espectáculo tendrá cuatro funciones: jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, todas a las 8:00 p. m. en el Auditorio Mario Vargas Llosa (Av. De la Poesía 160, San Borja).

La producción está a cargo de la Asociación Cultural Diez Talentos, que señala que la puesta busca aportar a conversaciones sobre vínculos afectivos, un tema recurrente en diferentes espacios sociales.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus.

Datos clave

Obra: “Cómo aman ellos”.

Basada en: libro de Rosa María Cifuentes.

Director y dramaturgo: Bruno Odar.

Actores: José Luis Ruiz, Miguel Álvarez, Cristian Rivero, Kirei Klein, Roxana Cavero, Shirley Maldonado, Alejandra Mur, Alessandro Cifuentes.

Fechas: del 4 al 7 de diciembre.

Horario: 8:00 p. m.

Lugar: Auditorio Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional (San Borja).

Producción: Asociación Cultural Diez Talentos.

Entradas: venta en Joinnus.

Contenido: adaptación de cinco casos del libro original.

Preguntas y respuestas

¿De qué trata la obra “Cómo aman ellos”?

Es una adaptación teatral de cinco casos del libro de Rosa María Cifuentes que exploran distintos comportamientos afectivos masculinos.

Dónde se presentará la obra?

En el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, en San Borja.

Cuándo serán las funciones?

Del 4 al 7 de diciembre, a las 8:00 p. m.

Quién dirige la puesta en escena?

Bruno Odar, actor y director peruano.

Dónde comprar las entradas?

A través de la plataforma Joinnus.