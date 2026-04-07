El reconocido músico y compositor cataquense, Jesús Alfonso Alzamora Espinoza, falleció a la edad de 87 años, en Baltimore, Estados Unidos, dejando tristeza y dolor en su familia y en la guardia vieja de Catacaos, que hasta ahora interpretaba su canción himno “Mi pueblito”.

Don Jesús Alfonso integró la afamada banda “Santa Cecilia”, que dirigía don Eucarpio Oliva. Fue un cataquense a carta cabal que lo inspiró para crear diferentes canciones, siendo “Mi pueblito”, una oda a la ciudad que amaba, la cual le dio fama y respeto entre sus colegas.

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SU HIMNO

Por el amor y la añoranza a su pueblo, compuso esta canción, que está reunida en su disco con otros temas, donde volcaba sus sentimientos, tradiciones y la rica historia de la Heroica Villa, cuyo estribillo decía: “Esta es la Heroica, Heroica Villa, mi Catacaos”.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, tras lo cual tocó en conocidas bandas y orquestas nacionales y luego se fue a residir a Estados Unidos, lugar donde partió al encuentro del Señor, al día siguiente del Domingo de Resurrección.