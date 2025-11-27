El Coro y la Orquesta Sinfónica del Británico presentarán un repertorio navideño de clásicos y villancicos en tres funciones de ingreso libre.
El Británico cerrará su programación cultural 2025 con su tradicional Concierto de Navidad, que este año incluye tres presentaciones gratuitas. El espectáculo reunirá al Coro y la Orquesta Sinfónica del Británico, dirigidos por Renzo Carranza y Erick Mio Challe, respectivamente.

Las funciones se realizarán el 2 y 3 de diciembre en el Teatro Británico, en Miraflores, y el 15 de diciembre en el Teatro Segura, en el Cercado de Lima.

Repertorio navideño para toda la familia

Los asistentes disfrutarán de una selección de villancicos y clásicos navideños interpretados por ambas agrupaciones, cada una conformada por 40 integrantes. Entre los temas destacan:

  • We Wish You a Merry Christmas
  • The Little Drummer Boy
  • All I Want for Christmas Is You
  • Silent Night
  • Joy to the World
  • Hallelujah del Oratorio El Mesías
  • O Holy Night
  • Adeste Fideles

El concierto también incluirá arreglos sinfónicos y piezas tradicionales especialmente seleccionadas para iniciar la temporada de celebraciones.

Un cierre de año con programación cultural gratuita

A lo largo del 2025, el Británico desarrolló una amplia oferta cultural gratuita para alumnos y comunidad en general, que incluyó teatro, cine, conciertos, narración de cuentos, circo y festivales, además de su programación continua en las galerías de Miraflores, Santa Anita y San Juan de Lurigancho.

Británico reafirma su compromiso cultural

El gerente de Desarrollo Institucional del Británico, Alonso Bedoya, destacó el rol de estas actividades en la promoción del arte y la cultura británica.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la difusión del arte y la cultura británica, promoviendo diversas actividades que fortalezcan el vínculo con nuestra comunidad. Cerramos este año invitando al público a disfrutar de nuestro Concierto de Navidad y nos preparamos para ofrecer el próximo año una programación pensada para acercar aún más el arte y la cultura británica a todos los públicos”, señaló.

