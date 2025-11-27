El Británico cerrará su programación cultural 2025 con su tradicional Concierto de Navidad, que este año incluye tres presentaciones gratuitas. El espectáculo reunirá al Coro y la Orquesta Sinfónica del Británico, dirigidos por Renzo Carranza y Erick Mio Challe, respectivamente.

Las funciones se realizarán el 2 y 3 de diciembre en el Teatro Británico, en Miraflores, y el 15 de diciembre en el Teatro Segura, en el Cercado de Lima.

Repertorio navideño para toda la familia

Los asistentes disfrutarán de una selección de villancicos y clásicos navideños interpretados por ambas agrupaciones, cada una conformada por 40 integrantes. Entre los temas destacan:

We Wish You a Merry Christmas

The Little Drummer Boy

All I Want for Christmas Is You

Silent Night

Joy to the World

Hallelujah del Oratorio El Mesías

del Oratorio O Holy Night

Adeste Fideles

El concierto también incluirá arreglos sinfónicos y piezas tradicionales especialmente seleccionadas para iniciar la temporada de celebraciones.

Un cierre de año con programación cultural gratuita

A lo largo del 2025, el Británico desarrolló una amplia oferta cultural gratuita para alumnos y comunidad en general, que incluyó teatro, cine, conciertos, narración de cuentos, circo y festivales, además de su programación continua en las galerías de Miraflores, Santa Anita y San Juan de Lurigancho.

Británico reafirma su compromiso cultural

El gerente de Desarrollo Institucional del Británico, Alonso Bedoya, destacó el rol de estas actividades en la promoción del arte y la cultura británica.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la difusión del arte y la cultura británica, promoviendo diversas actividades que fortalezcan el vínculo con nuestra comunidad. Cerramos este año invitando al público a disfrutar de nuestro Concierto de Navidad y nos preparamos para ofrecer el próximo año una programación pensada para acercar aún más el arte y la cultura británica a todos los públicos”, señaló.