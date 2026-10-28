La Universidad Nacional de Música (UNM) organiza el primer Festival Coral Taki, un encuentro gratuito que reunirá a sus principales elencos corales y agrupaciones invitadas en tres noches dedicadas a la música vocal. Los conciertos se llevarán a cabo el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre a las 7:30 p. m., en el Museo del Convento de San Francisco y Catacumbas, del Centro de Lima.

El festival contará con la participación del Coro Infantil del Colegio Claretiana, el Coro del Programa Escolar, el Coro de Varones de la UNM, los coros A, B y C de la UNM, el Coro Infantil del Colegio Champagnat, el Coro Infantil Música para Crecer, el Coro Juvenil de la UNM y el Coro General de la UNM, entre otras agrupaciones. Cuenta con la coordinación artística del maestro Nicolás Bedoya.

Durante las tres fechas, el público podrá disfrutar de obras de reconocidos compositores como Giuseppe Verdi, Johan Sebastian Bach, Gabriel Faure, Georges Bizet, Antonio Vivaldi, Antonio Lotti, Fernando de Soria, Antonio Estévez enter otros; en un recorrido por diferentes épocas y estilos de la música coral.

Este festival destaca la importancia de la práctica coral en la formación integral de los músicos, pues fortalece las habilidades vocales, la afinación, el ritmo, la escucha activa y la interpretación colectiva. A través de los ensayos colectivos, los participantes fortalecen la afinación, el ritmo, la coordinación y la interpretación musical, aprendiendo a integrar sus voces en una expresión artística conjunta.

Con este festival, la UNM reafirma su compromiso con la formación musical y la difusión de la cultura, ofreciendo al público una experiencia artística de ingreso libre.

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