El Británico Cultural anunció una programación especial de conciertos gratuitos durante el mes de abril, con presentaciones en distintos auditorios de Lima que incluyen tributos internacionales, cumbia peruana y música sinfónica.

La iniciativa busca acercar la música en vivo a diversos públicos mediante espectáculos de acceso libre que se desarrollarán en los distritos de San Miguel, Surco y Santa Anita.

Tributo a Arctic Monkeys abrirá la programación

Uno de los eventos destacados será el espectáculo “Arctic Monkeys by Little Liars”, interpretado por la banda Little Liars, integrada por los músicos Francisco Castillo, Jorge Ronceros, Jesús Hijar y Hugo Puyén.

El show recreará los temas más reconocidos del grupo británico Arctic Monkeys, con un repertorio que busca capturar la energía característica de la banda.

Fechas y lugares:

📅 Jueves 16 de abril — 7:30 p. m. 📍 Auditorio San Miguel

📍 Auditorio San Miguel 📅 Lunes 23 de abril — 7:30 p. m.📍 Auditorio Surco

Cumbia peruana con el grupo Los Reyes

La programación también incluirá la presentación del grupo Los Reyes, que ofrecerá un recorrido musical por los clásicos de la cumbia peruana desde la década de 1960 hasta la actualidad.

El espectáculo reunirá canciones tradicionales y composiciones originales interpretadas por Marlon Reyes, Carlos Reyes, Juan Reyes, Mihaggui Reyes, Abdul Salazar y Roberto Zegarra.

Fechas y lugares:

📅 Jueves 16 de abril — 7:30 p. m. 📍 Auditorio Surco

📍 Auditorio Surco 📅 Jueves 23 de abril — 7:30 p. m.📍 Auditorio Santa Anita

Música sinfónica con éxitos internacionales

La Orquesta Sinfónica del BRITÁNICO presentará un concierto especial que incluirá versiones de éxitos internacionales de artistas como Adele, Lady Gaga, Bruno Mars y Coldplay.

El repertorio busca atraer tanto a público joven como adulto con adaptaciones sinfónicas de canciones populares.

Fecha y lugar:

📅 Martes 14 de abril — 7:30 p. m.📍 Auditorio San Miguel

Con esta programación, el BRITÁNICO Cultural busca fortalecer el acceso a actividades artísticas gratuitas y promover la participación del público en propuestas musicales variadas.