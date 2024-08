En medio de una sociedad cada vez más cruel, hay una escritora trujillana que observa con silencio las situaciones trágicas en las que pueden vivir las personas y las convierte en poesía. La poética de Hilsa Rodríguez es como un movimiento pendular que va desde una infancia deteriorada hasta las peores facetas del amor. Estos son algunos escenarios muy comunes que suceden en nuestro entorno; sin embargo, la mayoría prefiere callar y no hacer nada al respecto. Hilsa Rodríguez, en su época universitaria, decidió empezar un proyecto estético en el que se visibilizan las situaciones más nefastas que puede provocar un ser humano. Después de 9 años, este libro pudo concretarse y ahora es la voz de muchas personas.

EL AMOR HA PARIDO UNA LUZ TERRIBLE es el nombre del poemario que Hilsa Rodríguez publicó en el año 2023. En la presentación del libro en el Festival de Poesía Poetas en la Arena, la autora comenta que para su “yo universitaria” de aquel entonces que escribía el poemario, los libros fueron su centro y a estos le atribuye su crecimiento y descubrimiento sobre la literatura. Asimismo, indica que su escritura hace énfasis en una parte terrorífica, que genera miedo, incomoda al lector y los lleva a reflexionar sobre la realidad en la que convive. Por lo visto, EL AMOR HA PARIDO UNA LUZ TERRIBLE nace de la cercanía que Hilsa Rodríguez tiene por la literatura y el interés por querer escribir, reflejando así los problemas sociales que en aquel entonces evidenció y que aún son muy notorios actualmente. En su análisis sobre la poética de Hilsa Rodríguez, Navarrete señala que su poesía, a través de imágenes perturbadoras y comunes, explora la angustia y crea metáforas y alegorías para representar el dolor y el amor, permitiendo que los lectores vinculen sus vivencias con la poesía.

Entre el dolor y los conflictos emocionales

En su poemario EL AMOR A PARIDO UNA LUZ TERRIBLE, Hilsa Rodríguez nos sumerge en diversas representaciones del dolor en situaciones profundamente significativas, las cuales son mayormente idealizadas y vistas de manera romántica. Esta característica distingue y enriquece el poemario, otorgándole una mayor intimidad a lo largo de sus versos debido a que acompañamos al yo poético. Por ejemplo, en el poema titulado Parasomnia, se menciona que “Mi corazón es una habitación llena de objetos grisáceos / rotos inservibles que no puedo clasificar / Entonces / hay que repetir estos actos (...) No hay nada que nos vulnere tanto hasta rompernos los huesos / Algo sucede en nuestra cabeza / No caigas desde ese precipicio. Tu padre se ha convertido / en el verdugo”. El poema, desde el primer verso, insinúa revelar aspectos personales del sujeto lírico. La imagen del corazón representa su estado interno; los objetos rotos simbolizan experiencias dolorosas y aquellos objetos no identificados, aquellas experiencias incomprensibles que no sabe cómo catalogarlas. El siguiente verso sugiere que el yo poético enfrenta una rutina repetitiva como mecanismo de supervivencia para lidiar con su dolor. En líneas posteriores, se revela el intenso sufrimiento y la vulnerabilidad extrema que puede llevar al quiebre emocional, así como un conflicto interno y una relación difícil con el padre. Aquí resalta la advertencia sobre la importancia de cuidar la salud mental y evitar caer en un abismo emocional.

Otro de los poemas de Hilsa Rodríguez que representa un problema social muy frecuente es Barrido Panorámico. Una breve composición que muestra el conflicto interno del yo poético ante situaciones que lo perturban constantemente. En estos breves versos, apreciamos lo que el sujeto lírico siente ante esta circunstancia: “Hoy he pensado en la angustia / y el lenguaje de mis mejillas / y me he quedado en silencio”. El poema Barrido panorámico solo tiene tres versos, pero expresa más que tres líneas. Aquí podemos apreciar cómo la voz poética se da cuenta de que, al pensar en lo trágico y preocupante de su “amor”, su expresión corporal cambia favorablemente como niña enamorada. Hecho que le asusta enormemente, ya que esa relación es perjudicial para ambos; sin embargo, algo muy importante es esta reacción de reconocimiento ante aquel “cariño” que la lastima.

En su poemario, Hilsa Rodríguez no busca romantizar el sufrimiento; por el contrario, su objetivo es crear conciencia sobre la dificultad que supone apreciar la belleza y la felicidad cuando se está sumido en un profundo dolor. La poesía de Hilsa Rodríguez refleja la lucha interna del sujeto lírico, una disputa que se desarrolla en un escenario de dolor y distintos conflictos. EL AMOR HA PARIDO UNA LUZ TERRIBLE, una obra que muestra una realidad ignorada, pero que es indudablemente aparece y es fundamental entenderla.