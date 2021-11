“Atlas del Perú” es un libro ilustrado dirigido a niños que apuesta por entregar una muestra significativa de la riqueza del país.

Se trata de un notable esfuerzo que reúne, dosifica y presenta una información tan dispersa, variada y extensa, como la biodiversidad, la herencia cultural, la historia, las costumbres y los elementos cotidianos pero representativos de las regiones.

La publicación, editada por Gonzalo Zegarra e ilustrada por Mariana Bahamonde, se une a los esfuerzos del papel y el color por enriquecer el conocimiento de los más pequeños sobre su patria.

La diversidad, de esta manera, es la marca que atraviesan las páginas de “Atlas Perú”, con personajes como José María Arguedas en Apurímac, Mercedes Cabello de Carbonera en Moquegua y Amelia Weiss en San Martín.

También están los platos típicos como la patasca de Pasco, la ensalada de chonta de Loreto, el chiri uchu de Cusco.

Monumentos históricos, animales, infraestructuras, fronteras, reservas nacionales, mapas, entre otros detalles representativos, forman parte de esta aproximación de lo que anida el Perú en su territorio.

Hay un cliché tan vapuleado pero que no deja de ser cierto: no se ama lo que no se conoce. “Atlas del Perú” aporta su grano de arena para que los más pequeños aprendan de sus comunidades más cercanas y las otras que conforman el país, para que las hagan suyas y las protejan. Porque se cuida lo que se ama.