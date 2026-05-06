El concurso internacional de caricatura más importante del mundo ha convocado a su cuarta edición con un tema que tiene que ver con el creador de la fantasía y la animación, Walt Disney.

Esta nueva edición, que ya se ha convertido en un referente para los artistas de todo el planeta que se dedican a la caricatura fisionómica, busca que trabajen una obra que eleve el nivel del arte de la caricatura, para llevarla al lugar que le corresponde.

El Gran Premio de Caricatura, que lleva el nombre del extraordinario caricaturista arequipeño, Julio Málaga Grenet, ha premiado en sus tres ediciones anteriores, a Pedro Silva, artista portugués, que ganó con una caricatura de Pablo Picasso; a Juan Miranda de Argentina, con su obra sobre Marilyn Monroe, y al español Matías Tolsá, que dibujó al artista norteamericano Andy Warhol.

Este evento ya se ha ubicado entre los concursos más importantes del mundo, no solo por la gran expectativa que ha desatado su convocatoria, sino porque ha despertado gran interés entre los más importantes caricaturistas del planeta, lo que ha puesto en evidencia dos cosas que estaban dentro de los objetivos trazados; poner en la escena el arte de la caricatura que tan bien hizo el maestro Julio Málaga Grenet.

Este año el único premio del concurso, consta de 5 mil dólares, una estatuilla del maestro Málaga Grenet y el viaje del ganador, con todos los gastos pagados hasta Arequipa, donde se realizará la ceremonia de entrega del premio.

El concurso es organizado por el Centro Cultural Peruano Norteamericano, con el patrocinio de Cerro Verde, el auspicio de la Universidad Católica de Santa María y Roberts Automotriz; además del apoyo de UHUHU.

El plazo final para el envío de los trabajos es el 1 de agosto de 2026 y los participantes deben inscribirse a través de las redes sociales del Centro Cultural, que ya las tiene disponibles las bases en Facebook como @culturalaqp y en Instagram como @cultural.arequipa

Uno de los objetivos del concurso fue poner Arequipa en los ojos del mundo como un escenario significativo en el mundo de la caricatura.