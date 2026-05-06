El titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, en la región Puno, dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete investigados por presuntamente integrar la banda criminal denominada “Los Buitres de Aricoma”.
Los imputados son investigados por su presunta participación en el asalto a pasajeros de una minivan ocurrido el pasado 1 de mayo en una carretera de la provincia de Azángaro.
Investigados por robo agravado y uso de armas
Los investigados fueron identificados como:
- Mitwar Martínez Ponce Vilcapaza
- Renzo Laura Ortiz
- Melquiades Pacha Jara
- Cliver Geovani Mamani Jacho
- Cristhian Sócrates Puma Tupac
- Yuri Quispe Carita
- Kelvin Paul Carcausto Gómez
Según las investigaciones fiscales, los sujetos habrían interceptado una unidad de la empresa América que cubría la ruta desde el distrito de Phara hacia Juliaca.
Las autoridades sostienen que los presuntos asaltantes utilizaron armas de fuego para cometer el robo, afectando a varios pasajeros, entre ellos integrantes de una agrupación musical.
Captura con apoyo de rondas campesinas
Tras el asalto, los sospechosos se dieron a la fuga en vehículos. Posteriormente fueron ubicados y detenidos por efectivos de la Policía Nacional con apoyo de las rondas campesinas del distrito de Limbani.
Durante la audiencia judicial, el magistrado evaluó los elementos presentados por el Ministerio Público y concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados.
Delitos investigados
El proceso incluye investigaciones por:
- Banda criminal
- Robo agravado
- Uso o porte ilegal de armas de fuego
La medida de prisión preventiva busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos de fuga u obstaculización del proceso.