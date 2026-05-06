El titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, en la región Puno, dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete investigados por presuntamente integrar la banda criminal denominada “Los Buitres de Aricoma”.

Los imputados son investigados por su presunta participación en el asalto a pasajeros de una minivan ocurrido el pasado 1 de mayo en una carretera de la provincia de Azángaro.

Investigados por robo agravado y uso de armas

Los investigados fueron identificados como:

Mitwar Martínez Ponce Vilcapaza

Renzo Laura Ortiz

Melquiades Pacha Jara

Cliver Geovani Mamani Jacho

Cristhian Sócrates Puma Tupac

Yuri Quispe Carita

Kelvin Paul Carcausto Gómez

Según las investigaciones fiscales, los sujetos habrían interceptado una unidad de la empresa América que cubría la ruta desde el distrito de Phara hacia Juliaca.

Las autoridades sostienen que los presuntos asaltantes utilizaron armas de fuego para cometer el robo, afectando a varios pasajeros, entre ellos integrantes de una agrupación musical.

Captura con apoyo de rondas campesinas

Tras el asalto, los sospechosos se dieron a la fuga en vehículos. Posteriormente fueron ubicados y detenidos por efectivos de la Policía Nacional con apoyo de las rondas campesinas del distrito de Limbani.

Durante la audiencia judicial, el magistrado evaluó los elementos presentados por el Ministerio Público y concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados.

Delitos investigados

El proceso incluye investigaciones por:

Banda criminal

Robo agravado

Uso o porte ilegal de armas de fuego

La medida de prisión preventiva busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos de fuga u obstaculización del proceso.