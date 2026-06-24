La obra “Conversaciones con Basadre”, del historiador peruano Pablo Macera, regresa al circuito editorial con una nueva edición que será presentada el próximo 28 de junio en el marco de La Independiente. 9.ª Feria de Editoriales Peruanas, organizada por el Ministerio de Cultura.

La publicación, considerada una referencia para el estudio del pensamiento histórico peruano, reúne un extenso diálogo entre Macera y el reconocido historiador Jorge Basadre, autor de la monumental Historia de la República del Perú.

Un diálogo que trasciende el formato de entrevista

Publicado originalmente en 1974, el libro surge a partir de una entrevista que evoluciona hacia una conversación intelectual sobre los principales procesos políticos, sociales y culturales del país.

A lo largo de sus páginas, Basadre y Macera reflexionan sobre temas como el papel de los intelectuales, los debates ideológicos de su época, el marxismo, la revolución y los desafíos de comprender la realidad peruana desde una mirada crítica.

Según destaca el historiador Cristóbal Aljovín en el texto de contraportada, la obra permite analizar el Perú desde diversas dimensiones y mantiene vigencia por la actualidad de muchas de las preguntas que plantea.

La conversación como herramienta para entender la historia

Uno de los aspectos centrales del libro es la reivindicación de la conversación como método para construir conocimiento histórico.

Macera sostiene que gran parte de la tradición historiográfica peruana, desde las crónicas coloniales hasta la memoria oral andina, se desarrolló a través de la palabra hablada, una práctica que la investigación académica moderna ha tendido a relegar.

En ese sentido, la obra no solo revisa acontecimientos y procesos históricos, sino que también propone una reflexión sobre las formas de producir y transmitir conocimiento.

Presentación en La Independiente 2026

La nueva edición de “Conversaciones con Basadre” será presentada por el sello Maquinaciones Académica el sábado 28 de junio a las 8:00 p. m.

La actividad contará con la participación de Javier Macera y Cristóbal Aljovín como comentaristas.

El evento se desarrollará en el Paseo de los Vecinos Ilustres, ubicado en el Parque 3 de Octubre, en el distrito de Pueblo Libre, dentro de la programación cultural de La Independiente, que se realizará del 25 al 30 de junio.

Un libro que mantiene vigencia medio siglo después

A más de 50 años de su primera publicación, la obra continúa siendo una referencia para quienes buscan comprender los procesos históricos y políticos que han marcado al Perú.

La reedición busca acercar este diálogo a nuevas generaciones de lectores interesados en el pensamiento de dos de los intelectuales más influyentes de la historia contemporánea peruana.