“Coquito”, el popular texto escolar, ya lleva 65 años en el mercado y fue lanzado por primera vez en Arequipa en 1955. Ahora, su creador, el profesor Everardo Zapata Santillana, celebra sus 94 años, lo cual la pandemia no ha impedido que lo celebre a lo grande.

En conversaciones con Trome, el profesor comentó que celebrará su cuempleaños a travez de Zoom, la aplicación de videollamadas que lo conectará con con sus hijos, nietos y bisnietos.

“Después de muchos años será una celebración distinta por la pandemia. Vamos a estar alejados físicamente, pero para cubrir ese vacío, aprovechando la tecnología, nos juntaremos por Zoom”, comentó.

Cabe mencionar que Everardo toma todas las medidas de bioseguridad para no contagiarse de coronavirus. Él y su esposa se encuentran juntos.

“Hay que respetar lo que recomienda el gobierno, porque a mi edad, si me agarra el virus, creo que no la cuento. Mi familia también lo sabe y no me deja salir para nada”, comentó.