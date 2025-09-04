La obra maestra de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, llegará al Teatro Municipal de Lima en una nueva producción de Éxodo Teatro, dirigida por Jean Pierre Gamarra, del 2 al 26 de octubre. Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus.

La historia narra la vida de Cyrano, un soldado valiente y poeta brillante, marcado por su gran nariz, que en secreto ama a Roxana. Incapaz de declararse, decide ayudar al apuesto pero torpe Cristian a conquistarla con cartas que él mismo escribe. El resultado es una de las más conmovedoras historias de amor imposible del teatro universal.

Un clásico inmortal

Desde su estreno en 1897 en París, Cyrano de Bergerac se ha convertido en un clásico del teatro mundial por su poesía, ingenio y humanidad. La obra ha sido representada en todos los continentes y sigue emocionando a públicos de todas las edades. Esta versión busca rescatar la riqueza lírica de Rostand, ofreciendo una experiencia intensa que llevará al espectador de la risa a las lágrimas.

Elenco y puesta en escena

El elenco está encabezado por:

Alonso Cano como Cyrano

como Cyrano María Grazia Gamarra como Roxana

como Roxana Stefano Salvini como Cristian

Completan el reparto Óscar Yepez, Amaranta Kun, Martín Aliaga y Alejandro Tagle. La escenografía, diseñada por Lorenzo Albani, se integra como un elemento narrativo que refuerza la atmósfera de esta innovadora producción.

Temporada y horarios

La temporada se extenderá del 2 al 26 de octubre, con funciones jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m., en el Teatro Municipal de Lima.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus.