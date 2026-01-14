Luego de la gran acogida obtenida en su temporada anterior, Cyrano de Bergerac regresa este verano al Teatro La Plaza como parte de la propuesta La Plaza Joven, orientada al público familiar.

La nueva temporada busca volver a conectar con niños, jóvenes y adultos a través de una versión ágil y lúdica del clásico teatral, que combina humor, romance y el poder de la palabra.

Una historia de amor, ingenio y generosidad

En esta adaptación para toda la familia, cinco actores se reúnen en escena para narrar la historia de Cyrano, un valiente espadachín y brillante poeta que, pese a su talento e inteligencia, se siente incapaz de declararle su amor a Roxana debido a su apariencia física.

Por ello, decide ayudar a Christian, un joven apuesto pero poco elocuente, a conquistarla mediante apasionadas cartas, dando lugar a una historia entrañable sobre el amor, la inseguridad y la nobleza de los sentimientos.

Dirección y elenco de esta temporada

La obra fue escrita originalmente por Edmond Rostand y cuenta en esta ocasión con la adaptación y dirección de Fito Valles, quien propone una puesta en escena cercana, dinámica y accesible para todo público.

El elenco está conformado por Gina Yangali, Sebastián Ramos, Roni Ramírez, Joaquín Escobar y Pedro Pablo Corpancho.

La puesta en escena incluye además canciones que acompañan los momentos clave de la trama, aportando mayor emoción y una experiencia envolvente para el público familiar.

Una historia que sigue vigente

“La historia de Cyrano nos habla de la inseguridad, del amor y de la belleza que nace cuando somos generosos con lo que sentimos”, señaló Fito Valles, quien destacó que el regreso de la obra responde al vínculo creado con el público en la temporada anterior.

Fechas, funciones y entradas

La temporada de verano comienza el sábado 17 de enero en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar. Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 4:00 p. m., con una temporada corta de solo 8 funciones.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del teatro, en Joinnus y en la boletería del recinto.