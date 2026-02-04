Tras una primera temporada que convocó a más de 10 mil espectadores, Cyrano de Bergerac regresa al Teatro Municipal de Lima en una esperada temporada de reestreno. La puesta en escena se presentará del 5 al 29 de marzo, de jueves a domingo, reafirmando la vigencia de este clásico universal del teatro.

La obra, producida por Éxodo Teatro y dirigida por Jean Pierre Gamarra, transporta al público al París del siglo XVII, respetando la riqueza lírica del texto original de Edmond Rostand, con una propuesta visual y actoral de gran formato.

Un elenco que conecta con el público actual

La temporada de reestreno cuenta nuevamente con Alonso Cano en el papel de Cyrano y María Grazia Gamarra como Roxana. Ambos encabezan un elenco integrado además por Stefano Salvini, Óscar Yépez, Amaranta Kun, Martín Aliaga y Alejandro Tagle.

Para su director, la vigencia del teatro clásico radica en su profundidad humana. “El teatro clásico sigue vigente porque habla del ser humano y su complejidad, nos confronta con lo más íntimo de nuestra esencia y cuestiona el funcionamiento de nuestra sociedad”, señaló Gamarra.

Alonso Cano, por su parte, destaca el valor emocional del personaje que interpreta: “Cyrano es la oportunidad de explorar la dualidad entre valentía y vulnerabilidad, y recordar que lo esencial está en el alma, no en la apariencia”.

Escenografía y poesía como ejes narrativos

La escenografía, diseñada por el artista italiano Lorenzo Albani, cumple un rol narrativo clave dentro de la obra, aportando dinamismo y atmósfera a una historia marcada por el humor, la poesía y la emoción.

Considerada una de las historias de amor imposible más conmovedoras del teatro universal, Cyrano de Bergerac continúa conectando con públicos de todas las edades gracias al uso de la palabra y la poesía como herramientas dramáticas centrales.

Funciones y entradas

La temporada se realizará del 5 al 29 de marzo, de jueves a domingo, en el Teatro Municipal de Lima. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Passline.