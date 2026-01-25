El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a veintidós unidades bibliográficas de la producción literaria de Julio Ramón Ribeyro, correspondientes al periodo 1955–1992 y pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

La declaratoria fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 000020-2026-VMPCIC/MC, emitida el 23 de enero de 2026 en San Borja.

Valor histórico, artístico y literario

Según los informes técnicos que sustentan la resolución, las obras reconocidas destacan por su trascendencia cultural, vigencia literaria y valor documental, además de tratarse en su mayoría de primeras ediciones publicadas por editoriales y sellos emblemáticos del país.

Julio Ramón Ribeyro (1929–1994), integrante de la Generación del 50, es considerado uno de los narradores más importantes de la literatura peruana e hispanoamericana del siglo XX, así como el mejor cuentista peruano de todos los tiempos, de acuerdo con diversos estudios críticos citados en el expediente.

Impacto en la narrativa peruana

Las unidades bibliográficas declaradas reflejan la diversidad de la obra de Ribeyro, que abarca:

Cuentos , donde consolidó el género en el Perú moderno.

, donde consolidó el género en el Perú moderno. Novelas , consideradas entre las más relevantes de la década de 1960.

, consideradas entre las más relevantes de la década de 1960. Teatro histórico , como Vida y pasión de Santiago el pajarero y Atusparia .

, como y . Prosa no ficcional, que aporta reflexiones sobre la literatura y la vida personal del autor.

La resolución destaca que estas obras contribuyeron decisivamente a redefinir la representación literaria de Lima y de la sociedad peruana, marcando un punto de inflexión en la narrativa nacional.

Custodia y difusión

De acuerdo con la normativa vigente, la Biblioteca Nacional del Perú continuará a cargo de la protección, conservación, investigación y difusión de estas obras, ahora reconocidas como parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

La resolución será publicada en el diario oficial El Peruano y, junto con sus anexos, en la plataforma digital del Ministerio de Cultura.