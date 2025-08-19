El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la danza tradicional Los Indios Fieles o Emplumados, expresión artística y ritual del distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 207-2025-VMPCIC/MC.

Esta danza forma parte esencial de la festividad en honor a la Virgen de La Alta Gracia, patrona de Huamachuco, que se celebra entre el 29 de julio y el 30 de agosto, con días centrales el 14 y 15 de agosto. La festividad, que ya había sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2011, combina fervor religioso, expresiones artísticas y formas de organización social andina.

La representación escénica simboliza el enfrentamiento entre el cacique cristiano y el indio defensor de creencias ancestrales, a través de coreografías conocidas como “labores” y estaciones rituales que narran historias y transmiten agradecimientos.

Los danzantes varones destacan por sus coronas decoradas con plumas de pavo y espejos, además de fajas, chapero, flechas, pantalones negros de lana y camisas blancas. Las mujeres, en tanto, lucen sombreros de palma, sacos bordados con espejos, polleras de lana y accesorios distintivos, dando vida a personajes como la chacarera y la reina.

El grupo suele estar integrado por más de veinte participantes dirigidos por un maestro que guía los pasos heredados de generación en generación. El acompañamiento musical combina instrumentos de viento y percusión —como la travesera de carrizo, la tarola y el bombo— con cánticos en quechua y culle, lengua originaria ya extinta.

La declaratoria busca preservar, difundir y proteger esta manifestación cultural, garantizando su continuidad como parte de la memoria viva de Huamachuco. La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, junto a la comunidad de portadores, será responsable de elaborar cada cinco años un informe sobre el estado de esta tradición.