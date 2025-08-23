La Municipalidad Provincial de Piura develó una escultura en homenaje al insigne escritor y poeta Enrique López Albújar, con la finalidad de revalorizar el legado literario del autor de “Matalaché” y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

Fue en el marco de las celebraciones por el 493º aniversario de la fundación de Piura realizada en la plaza de armas, con asistencia de autoridades, artistas y gestores culturales, entre ellos, la magíster María Alejandra Puruguay, directora del Programa Académico de Historia y Gestión Cultural de la UDEP y presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Piura.

ESCULTURA

La escultura, ubicada sobre una banca frente a la antigua vivienda del literato, actual sede del Banco Continental, integra arte, historia y memoria en el corazón de la ciudad, obra del artista Hugo Chanta en resina de poliéster con fibra de vidrio, reforzada con estructura de fierro, que asegura su resistencia a la intemperie y al paso del tiempo.

La imagen de Enrique López Albújar, está sentado en un sillón señorial, inspirada en una fotografía original con su boina y junto a él, un libro abierto que simboliza su legado literario y su aporte a la narrativa indigenista peruana.