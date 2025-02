El Festival Internacional de Teatro y Danza Temporada Alta celebra 10 años de arduo trabajo, siempre bajo la curaduría artística de la coreógrafa Karin Elmore. Esta cita escénica se ha convertido en una de las pocas posibilidades que los peruanos tenemos de acceder a espectáculos contemporáneos que marcan la pauta a nivel mundial.

Todo esto acompañado de talleres, exposiciones, películas y conciertos abiertos al público en general.

Esta décima edición de Temporada Alta se inaugura hoy 12 de febrero en el Teatro NOS con el estreno en Lima del espectáculo de danza Acqua Alta — Noir d’encre (Tinta negra) de la Compañía francesa Adrien M & Claire B.

Desde ese mismo país también se presentarán Star show & Invasores de la compañía francesa Bakélite, quienes desarrollan teatro de objetos y Mascarades, espectáculo de danza de la coreógrafa Betty Tchomanga, interpretado por Ndoho Ange.

De Suiza se podrán sobre el escenario del Teatro de la Alianza Francesa los espectáculos de danza, Fantasía,coreografía y performance de Ruth Childs y How a falling star lit up the purple sky del coreógrafo Jeremy Nedd, quien presentará esta puesta en escena en el Teatro NOS acompañado por 9 bailarines: Sicelo Xaba, Vusi Mdoyi, Sello Modiga, Thomas Motsapi, Bonakele Masethi, Lungile Ngwenya, Vuyani Feni, Sibongile Mathebula y Elma Motloenya.

Mientras que, de España, llegan, la obra de teatro Las palabras de los otros dirigido por Laia Alberch e interpretado por Roger Torns; No Sabemos Nada del Campo, creación y dirección de Clàudia Serrahima Urgell y el espectáculo familiar de danza creado por Nora Baylach, Cometa, concepto y coreografía de Roser López Espinosa.

De Chile, se podrá ver la obra de teatro Subterráneo puesta en escena de la compañía La Puerta, dramaturgia de Benito Escobar y dirigido por Luis Ureta.

De Japón se estrenará El árbol al revés (Sakasa no ki) espectáculo de danza con coreografía, interpretación y música del artista japonés Hisashi Watanabe, De Italia se podrá ver el espectáculo multidisciplinaria de “Infierno”, adaptación familiar de la compañía Kinkaleri de dicho capítulo de la Divina Comedia.