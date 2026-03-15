La película peruana Diógenes, escrita, dirigida y musicalizada por Leonardo Barbuy La Torre, llegará a los cines del país el jueves 19 de marzo.

La cinta obtuvo el premio a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en el Festival de Cine de Málaga, dentro de la sección Zonazine en 2023.

Además, la actriz Sabina Supa fue reconocida con el premio a Mejor Interpretación en el Festival Internacional de Cine de Belo Horizonte en Brasil.

La producción también recibió el Prix Focus Sud Du Public en el Festival FILMAR América Latina y formó parte de la selección oficial de más de 30 festivales internacionales.

Una historia ambientada en los Andes

La película narra la historia de dos hermanos que crecen aislados en los Andes peruanos, criados por su padre, un pintor de Tablas de Sarhua que intercambia su arte en el pueblo por provisiones.

Una mañana, el padre, Diógenes, no despierta. Los niños, Sabina y Santiago, pasan tres días junto al cuerpo de su padre, esperando que vuelva a abrir los ojos.

Cuando finalmente reconocen su muerte, emprenden un viaje para descubrir su pasado y entender su identidad.

Filmada en quechua y con actores de la comunidad

La película fue rodada en 2021 durante seis semanas en la comunidad de Sarhua.

Está hablada íntegramente en quechua y cuenta con actores naturales de la propia comunidad, quienes participaron tras un proceso de preparación que tomó cinco años de trabajo previo con la población local.

El proyecto contó con la colaboración de investigadores, docentes y autoridades locales que apoyaron el desarrollo de la producción.

Coproducción internacional

“Diógenes” es una coproducción entre:

Mosaico (Perú)

(Perú) Dublin Films (Francia)

(Francia) La Selva Cine (Colombia)

El proyecto recibió financiamiento de Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), además de fondos internacionales como Ibermedia, World Cinema Fund y Cinéma du Monde.

Estreno en Perú tras su recorrido internacional

Después de estrenarse en Francia y Colombia, la película llegará finalmente a salas comerciales e independientes del Perú.

El estreno nacional está programado para el jueves 19 de marzo, marcando el regreso al país de una de las producciones peruanas con mayor presencia en festivales internacionales en los últimos años.